Calciomercato 2018 | gli affari delle 20 squadre di A spiegati in emoticon

L'Inter ha chiuso la sessione estiva del calciomercato 2018-2019 con l'acquisto di 7 giocatori.

Il Calciomercato 2018 è chiuso : date i voti alle big di Serie A : Operazione da 117 milioni di euro quella per strappare CR7 al Real Madrid, slancio che ha fatto il giro del mondo per vestire di bianconero il fenomeno in maglia numero 7. Un portoghese come Cancelo ,...

Leonardo e Maldini sono riusciti a rafforzare la squadra finanziando gran parte degli acquisti con le cessioni.

Calciomercato 2018 - tutti gli svincolati : Tanti ex del calcio italiano, "vecchi" campioni e giocatori ancora in cerca di riscatto. Il Calciomercato chiude per la Serie A ma non vieta di firmare i giocatori svincolati. Ecco tutti i potenziali ...

Calciomercato 2018 - la chiusura in tempo reale su Sportitalia - Sky - Rai e Mediaset : Oggi, venerdì 17 agosto 2018, è l'ultimo giorno di Calciomercato prima dell'inizio ufficiale della nuova Serie A che, salvo decisioni dell'ultim'ora causate dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova, dovrebbe partire domani (tranne le partite con Genoa e Sampdoria, già rinviate).Le ultime ore di Calciomercato verranno seguite con una serie di speciali in tempo reale che andranno in onda sia in chiaro (Rai, Mediaset, Sportitalia) che su ...

Calciomercato 2018 : quando e a che ora finisce? Tutte le trattative ancora possibili : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL Calciomercato, VENERDI’ 17 AGOSTO Oggi venerdì 17 agosto si conclude il Calciomercato estivo 2018. Ultima giornata di affari in Italia, i battenti chiuderanno alle ore 20.00 in modo che le rose delle squadre siano completate alla vigilia della prima giornata della Serie A 2018-2019 che scatterà nel weekend del 18-20 agosto. La chiusura del Calciomercato è stata dunque anticipata di due settimane ...

Calciomercato 2018-2019 : quanti soldi hanno speso le squadre di Serie A? Totale di 1 miliardo di euro! La classifica completa - Juventus in testa : Quello che si sta per concludere sarà uno dei calciomercati più ricchi della storia della Serie A. Per la seconda stagione consecutiva, infatti, il nostro campionato supera il miliardo di euro in nuovi acquisti e resta l’unica grande Lega ad avvicinarsi alla Premier League. Per l’esattezza si sono spesi 1005,9 milioni di euro e c’è ancora tempo fino alle ore 20.00 di venerdì 17 agosto per superare i 1037,73 milioni di euro ...

Calciomercato 2018/2019 - i top ed i flop di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo e Higuain colpi eccezionali - mosse di Torino - Genoa ed Udinese rischiose : Calciomercato 2018/2019, ultime ore della finestra estiva, sta per concludersi una delle sessioni più scoppiettanti. La Juventus sembra aver aumentato il distacco rispetto alle rivali ma dietro ai bianconeri è grande bagarre con Roma, Napoli, Inter e Milan pronte a dare battaglia, senza dimenticare la Lazio, reduce da una stagione veramente entusiasmante nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Il mercato più importante è ...

Serie A 2018-2019 : le rose e le probabili formazioni delle 20 squadre. Le pagelle al Calciomercato : Sabato 18 agosto inizierà la Serie A 2018-2019 e lo spettacolo sarà assicurato visti i tanti campioni che impreziosiranno il massimo campionato italiano di calcio. Si preannuncia uno show incredibile, ci sarà davvero da divertirsi con le 20 squadre protagoniste ma conosciamo nel dettaglio tutte le rose, le probabili formazioni, tutti gli acquisti e le cessioni operate durante l’estate e diamo i voti al ...

Fantacalcio 2018-2019 : le quote e i consigli per l’asta. Gli acquisti e le pagelle del Calciomercato : Ferragosto rovente per tutti gli appassionati di calcio che stanno facendo il conto alla rovescia per l’inizio della Serie A 2018-2019: il massimo campionato italiano scatterà nel weekend del 18-20 agosto, ormai è tutto pronto per la prima giornata che farà alzare il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante dove non mancheranno mai i colpi di scena e dove ci sarà sempre grande spettacolo. Ma sono ore frenetiche anche ...

Calciomercato 2018 : come escono le big di Premier League : Con Eriksen a inventare e il campione del mondo Lloris tra i pali. Il mercato si è chiuso a zero, ma attenzione a quello in uscita, ancora aperto per tutte le squadre di Premier. Marca indica proprio ...

Il Calciomercato di Premier chiude : tutti i colpi della stagione 2018 : Il mercato inglese si chiude con i 20 club della Premier che fanno registrare un saldo negativo di oltre 900 milioni di euro. Tottenham a parte, le big si sono mosse tutte, spendendo cifre enormi. Ma ...

Calciomercato 2018 - Modric e Real Madrid : una strategia di "posizione" : un mind games, ormai quello fra Modric e il Real Madrid. Un braccio di ferro cerebrale a chi regge di più la pressione, a chi fa il primo passo o la prima mossa. Ed è inutile lanciarsi in previsioni. ...

Calciomercato 2018 - Modric-Inter : gli ultimi aggiornamenti. La giornata LIVE : L'Inter non molla la pista Luka Modric. Sarà decisivo l'incontro tra il croato e Florentino Perez, previsto per venerdì. Tutti gli aggiornamenti sul sogno di mercato nerazzurro in diretta--L'Inter continua a sognare il grande colpo Luka Modric. Nella giornata di mercoledì, oltre a scendere in campo per il primo allenamento a Valdebebas, il croato ha incontrato il numero due del Real, José Angel Sanchez. Il braccio destro di Florentino ha alzato ...