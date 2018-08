Calcio | al via la campagna abbonamenti 2018 19 del Fc Crotone

Calcio - prima giornata Serie A 2018-2019 : si comincia? Rinviate Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa per la tragedia di Genova : Parlare di Calcio in queste ore è veramente complicato. Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo al momento è di 38 morti, tra i quali tre bambini, e di 15 feriti ricoverati, 9 in codice rosso, di cui due in pericolo di vita. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi e che lascia senza fiato. Una ...

Al via il primo weekend di grande Calcio su DAZN. Camoranesi nuovo opinionista : Scatta domani il primo weekend di grande calcio nazionale e internazionale su DAZN: saranno infatti ben 23 gli incontri in esclusiva, tra Serie A, LaLiga e Ligue 1, che verranno trasmessi dalla piattaforma di streaming, live e on demand, da venerdì 17 a lunedì 20 agosto. La Serie A al debutto su DAZN Il calcio di inizio della Serie A su DAZN avverrà con il primo big match stagionale, Lazio-Napoli, in programma sabato alle 20.30. Per ...

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi". Con questo breve comunicato la LND ha reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non andrà in scena nella data e ...

Calcio – Serie B : via libera al campionato a 19 squadre : Serie B: ok della FIGC al campionato a 19 squadre, si parte il 24/8 Il commissario straordinario della FederCalcio, Roberto Fabbricini ha dato il via libera al campionato di Serie B a 19 squadre, anziché 22. Restano inalterati il numero delle promozioni (tre) e delle retrocessioni (quattro). A seguito della decisione della Figc si è tenuta la cerimonia di compilazione del calendario di Serie B, che inizierà il 24 agosto e si chiuderà ...

