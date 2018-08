Cagliari | Klavan ufficiale | arriva dal Liverpool a titolo definitivo

Calciomercato Cagliari - preso Klavan dal Liverpool : contratto di due anni : Nuovo difensore d'esperienza per il Cagliari, che proprio nelle ultime ore di mercato ha chiuso per Ragnar Klavan. Il centrale classe 1985 ha lasciato il Liverpool, sbarcando immediatamente in Italia ...

Cagliari - depositato il contratto di Klavan : ecco quanto incassa il Liverpool : Il Cagliari ha depositato il contratto di Ragnar Klavan . Al Liverpool , secondo quanto riferito da Sky Sport, andranno 2 milioni di euro.

Cagliari - documenti in arrivo dal Liverpool per Klavan : Il neo acquisto dei sardi ha superato le visite mediche previste dal club e nel giro della prossima mezz'ora verrà ufficializzato dalla società di Giulini, rivela Sky Sport .

Cagliari - è fatta per Klavan : arriva dal Liverpool : Secondo quanto riferito da Sky Sport è fatta per il trasferimento di Ragnar Klavan dal Liverpool al Cagliari . La trattativa si è sbloccata negli ultimi minuti di mercato, con il capitano della nazionale estone arrivato negli ...

Cagliari - Klavan pronto a firmare : è corsa contro il tempo : Secondo quanto riferito da Sky Sport Ragnar Klavan sta raggiungendo in questi minuti gli studi legali del presidente del Cagliari Giulini per firmare il contratto che lo legherà ai sardi.

Cagliari - Klavan ha superato le visite : Ragnar Klavan ha superato le visite mediche con il Cagliari . Secondo Sky Sport , è arrivato l'ok dello staff medico per il difensore estone. Ora bisogna definire l'operazione con il Liverpool entro le 20.