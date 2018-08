Borsa Usa | Wall Street chiude in rialzo | Dj +0 | 43% | Nasdaq +0 | 13%

Borsa : bene Asia con dialogo Cina-Usa : ANSA, - MILANO, 17 AGO - Le borse Asiatiche terminano una settimana di sofferenze con una parziale nota positiva dopo l'allentamento delle tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti e i ...

Bayer crolla in Borsa dopo la sentenza del tribunale Usa contro Monsanto : Le borse europee sono ancora in rosso, sulla scia della crisi della lira turca. Il settore più in sofferenza è quello sanitario che ha risentito della sentenza di un tribunale americano contro la Monsanto, condannata a un risarcimento milionario nei confronti di un giardiniere che avrebbe contratto il cancro usando i diserbanti dalla società. L'azienda è stata acquisita dalla multinazionale farmaceutica Bayer che, in ...

Annuncio nuove sanzioni Usa - Borsa e rublo crollano a Mosca : Roma, 9 ago., askanews, - I mercati finanziari russi sono in forte calo dopo il varo delle nuove sanzioni americane legate all'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal nel Regno Unito. La ...

Borsa Usa - S&P vicino a massimo spinto da tecnologici : ... supportato dai guadagni del settore tecnologico e utili trimestrali record che hanno alimentato l'ottimismo rispetto all'andamento dell'economia.

Causa contro FB per tonfo Borsa. : Facebook e Mark Zuckerberg nel mirino degli azionisti. Il tonfo a Wall Street con cui il social media ha mandato in fumo 120 miliardi di dollari in...

Causa contro Facebook per tonfo in Borsa : ANSA, - NEW YORK, 27 LUG - Arriva la prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in Borsa di giovedì, quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi ...