Borsa | Milano riduce calo con Atlantia

Borsa - Atlantia in forte rialzo. Milano in rosso con la lira turca : Partenza boom, titolo sospeso per eccesso di rialzo. Poi rientra nelle contrattazioni e dimezza il rimbalzo

Borsa : Europa giù - Milano in coda - -1 - 2% - : ANSA, - Milano, 17 AGO - Borse europee deboli in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con i futures in rosso, mentre prosegue la tensione sulla lira turca, in calo del 4,7% sul dollaro e del 4,8% sull'...

Borsa - Milano giù con Ubi - bene Atlantia : ANSA, - Milano, 17 AGO - Piazza Affari conferma il calo a metà seduta , Ftse Mib -1,08%, , con i titoli bancari sotto pressione in concomitanza con il rialzo dello spread fino a 286 punti base, mentre ...

Borsa : Milano perde ma Atlantia +5 - 3% : ANSA, - Milano, 17 AGO - Esordio negativo per il Ftse Mib sulla Borsa di Milano. L'indice dei titoli a maggiore capitalizzazione perde lo 0,46%. A spiccare è il rimbalzo di Atlantia. Dopo il tracollo ...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 13% - Atlantia rimbalza a +3% : Avvio debole per la Borsa di Milano. A pochi secondi dall'apertura, il Ftse Mib è in calo dello 0,13% a 20.468 punti. Occhi puntati sul titolo Atlantia, dopo il crollo del 22% registrato ieri. La ...

ATLANTIA CROLLA A -22 - 26% E AFFOSSA PIAZZA AFFARI/ Borsa Milano in negativo per ‘colpa’ di Autostrade : ATLANTIA CROLLA in Borsa dopo che è emersa, già ieri, la volontà del Governo di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia a seguito del crollo del Ponte Morandi(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Borsa : Milano chiude in calo - -1 - 83% - : ANSA, - Milano, 16 AGO - La Borsa di Milano chiude in calo. L'indice Ftse Mib cede l'1,83% a 20.524 punti.

Effetto Atlantia - Borsa di Milano giù : 17.42 La Borsa di Milano chiude in calo, trascinata al ribasso dal titolo Atlantia, che controlla Autostrade per l'Italia, dopo l'annuncio di alcuni esponenti del governo di voler procedere alla revoca della concessione dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. A fine seduta l'indice Ftse Mib ha registrato un calo dell'1.83%.

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Fca a -2 - 7% - Atlantia a -21% (16 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi riapre dopo la chiusura di Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:54:00 GMT)