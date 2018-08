Beach volley | World Tour 2018 Finali Amburgo Quinto posto per Lupo Nicolai

Beach volley - Europei Under 18 Brno. Doppia sconfitta azzurra : sedicesimi di finale per le due coppie italiane : Dovranno passare dai sedicesimi di finale entrambe le coppie italiane impegnate agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Brno in Repubblica Ceca. In campo maschile seconda sconfitta nel torneo questa mattina per Viscovich/Frascio che sono stati battuti piuttosto nettamente 2-0 (21-13, 21-17) dalla coppia favorita per la vittoria dell’Europeo, i russi Veretiuk/Shekunov, che si sono imposti 2-0 (21-13, 21-17). Per gli azzurri terzo ...

BPER Banca Beach volley Tour : a Cesenatico il finale col botto! Due giorni di emozioni all’ombra del grattacielo : Si chiude là, dove tutto è iniziato. L’ultima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour va in scena a Cesenatico nella spiaggia libera di Piazzale Andrea Costa, sotto il grattacielo, “casa” della Beach Volley University che ha organizzato i sei appuntamenti dislocati in tutta Italia. Due giorni di grande Beach Volley, con nomi altisonanti soprattutto in campo femminile e come sempre la voglia di divertirsi e di stare assieme che caratterizza ...

Beach volley - World Tour 2018 - Finali Amburgo. Lupo/Nicolai : sconfitta indolore! Stasera nei quarti contro Bryl/Fijalek : sconfitta indolore per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nell’ultima sfida dei gironi preliminari delle Finali del World Tour 2018 ad Amburgo. Gli azzurri perdono 2-1 con i russi Stoyanovskiy/Velichko ma grazie al quoziente punti, sopravanzano al terzo posto proprio la coppia russa e volano ai quarti di finale dove alle 19.45 affronteranno la coppia polacca Fijalek/Bryl, seconda nel girone B. Ancora una volta gli italiani (che due anni fa ...

Beach volley : Finals World Tour - Lupo-Nicolai ko ma comunque ai quarti : AMBURGO , GERMANIA, - Nell'ultimo match della pool A delle Finals in corso di svolgimento ad Amburgo , gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno collezionato una sconfitta di misura contro i ...

Beach volley - Europeo Under 19 Brno. Italbeach piazza il tris! Buon avvio per gli azzurri : Tre vittorie e una sconfitta nella prima giornata dei campionati europei Under 18 di Brno per l’ItalBeach composta da due coppie, Viscovich/Frascio in campo maschile e Costabile/Ditta in campo femminile, allenate da Caterina De Marinis ed Ettore Marcovecchio. Erika Ditta, laziale, e Marika Costabile, calabrese, hanno vinto entrambe le sfide in programma oggi e domani si giocheranno l’ingresso diretto agli ottavi di finale con le ...

Beach volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Lupo/Nicolai all’inferno e ritorno : passaggio del turno vicino : Una sconfitta e una vittoria per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella seconda giornata dedicata alle sfide dei gironi preliminari alle Finali del World Tour di Amburgo e tutto ancora aperto per la conquista dei quarti di finale o della semifinale diretta (le vincenti dei due gironi in semifinale, le seconde e le terze ai quarti di finale incrociati). Era iniziata male la giornata degli azzurri, che, dopo la vittoria di rimonta su Samoilovs/Smedins ...

Conclusa la prima edizione del Beach volley Riviera dei Cedri : ... che ha dato un contributo fondamentale alla riuscita dell'evento, evento che ha regalato emozioni agli appassionati e non solo, coniugando lo sport con il fascino del lungomare e della spiaggia di ...

Beach volley : esordio vincente di Lupo-Nicolai alle World Tour Finals : AMBURGO, GERMANIA,- Nelle Finals del Word Tour in corso di svolgimento ad Amburgo gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai si sono resi protagonisti di un ottimo esordio. Questa mattina, infatti, ...

Beach volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. Lupo/Nicolai : operazione riscatto compiuta. Vittoria all’esordio : Primo incontro e prima Vittoria per Lupo/Nicolai che riscattano la sconfitta della scorsa settimana battendo in rimonta 2-1 la coppia lettone Samoilovs/Smedins e ponendo già un’ipoteca sulla conquista dei quarti di finale. Perso il primo set 21-16, la coppia azzurra ha dominato il secondo set 21-14 e poi ha ripetuto al contrario l’andamento dell’incontro di Mosca battendo 15-10 i lettoni nel tie break. Nell’altro incontro del girone i polacchi ...

Beach volley - World Tour 2018 Finali Amburgo. È subito rivincita per Lupo/Nicolai : Ferragosto di fuoco per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che debuttano domani nelle World Tour Finals di Amburgo che vedono al via le dieci coppie maschili e altrettante femminili che occupano le prime posizioni delle classifiche del circuito mondiale. La coppia italiana, reduce dal quinto posto nel 4 Stelle di Mosca, avrà la possibilità di rifarsi alle 12 proprio contro il binomio che la ha eliminata nei quarti di finale del torneo russo, i lettoni ...

Un tap-in in spiaggia - ecco il Beach volley Fivb World Tour : 1915 E’ l’anno in cui tutto ebbe inizio. Era febbraio e sulla spiaggia di Waikiki alle Hawaii la gente come al solito si sdraiava sulla sabbia, nonostante la guerra in Europa, nonostante fosse inverno, se poi l’inverno esiste davvero alle Hawaii. All’Outrigger Canoe Club tutto procedeva come sempre,

Beach volley : a Mosca fuori le coppie italiane : Mosca, RUSSIA,- Amarezza in casa azzurra dopo la conclusione dei quarti di finale del torneo 4 stelle di Mosca. Le due coppie italiane impegnate nel tabellone sono state entrambe eliminate. Nel torneo ...

Beach volley : a Mosca due coppie azzurre nei quarti : Mosca- Nel torneo 4 stelle di Mosca procede spedita la corsa di due coppie azzurre sulle tre in gara. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth confermano il loro buon momento di ...

Beach volley World Tour Mosca : delusione per le coppie azzurre - gli italiani eliminati : Solo due quinti posti per le coppie azzurre al Beach Volley World Tour Mosca Si è conclusa ai quarti di finale la corsa delle due coppie azzurre nel 4 stelle in corso di svolgimento a Mosca collezionando così due quinti posti. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth questa mattina si sono arrese alle brasiliane Agatha/Duda con il punteggio di 2-0 (24-22, 21-17). Per le due ragazze dell’Aeronautica Militare si tratta ...