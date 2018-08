Basket femminile | cinque partite amichevoli per l’Italia nelle prossime due settimane

Basket - la Nazionale femminile torna in campo : sfiderà la Wake Forest University di Elisa Penna : torna in campo la Nazionale femminile, a Vicenza domani le azzurre se la vedranno contro Wake Forest University alle ore 20.30 Sei mesi e quattro giorni dopo il successo ottenuto a Pavia sulla Macedonia, domani torna protagonista la Nazionale femminile. La squadra di Marco Crespi affronta a Vicenza (Palasport di via Goldoni, ore 20.30) Wake Forest University, il College di Elisa Penna che domani scenderà in campo contro l’Italia prima di ...

Calendario Serie A1 Basket femminile 2018-2019 : le date e il programma delle X giornate e dei play-off : Partirà sabato 6 ottobre con il classico Opening Day il campionato italiano di basket femminile. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale e difende il titolo il Famila Schio, che ha superato nella finale dello scorso anno la Virtus Eirene Ragusa. La prima giornata si disputerà su due giorni e tutte le partite si disputeranno a Torino. L’ultima giornata di regular season verrà ...

Basket 3×3 - Europei : sorteggiati i gironi. Italia presente nel torneo femminile e inserita assieme a Ungheria e Belgio : Sono stati resi noti i gruppi della FIBA Europe Cup 3×3, che altro non è che la denominazione degli Europei di Basket 3×3. Nella manifestazione, che si svolgerà a Bucarest, Romania, dal 14 al 16 settembre, l’Italia è presente con la sola nazionale femminile, qualificatasi con le stesse quattro giocatrici che hanno vinto il titolo mondiale a Manila nello scorso giugno. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo D, assieme ...

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

Vicenza ItalBasket City – Sabato l’Italia femminile contro Wake Forest University : l’incasso sarà devoluto per una buona causa : Vicenza è sempre “Italbasket City”, la femminile dopo la Sperimentale. Azzurre contro Wake Forest University Sabato 18 agosto (ore 20.30). Incasso interamente devoluto alla Lega Italiana contro i tumori Dopo le quattro partite giocate e vinte dalla Nazionale Sperimentale di Meo Sacchetti, a Vicenza è arrivato il momento delle Azzurre. Sabato 18 agosto la squadra allenata da Marco Crespi affronterà Wake Forest University (Palasport di via ...

Basket femminile - Europei Under 18 : Italia eliminata agli ottavi di finale dalla Germania : Finisce agli ottavi di finale il cammino dell’Italia negli Europei Under 18 di Basket femminile. Le azzurrine sono state sconfitto dalla Germania con il punteggio di 67-47 ed ora dovranno affrontare le sfide per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Una partita difficile per l’Italia con nessuna giocatrice che è riuscita a raggiungere la doppia cifra. Le migliori marcatrici sono state Giulia Ianezic e Alice Gregori con 7 punti; ...

Basket femminile - Europei Under 18 : grande rimonta delle azzurrine. Belgio battuto : Seconda vittoria per l’Italia agli Europei di Basket femminile Under 18. Le azzurrine hanno sconfitto il Belgio di misura per 55-53 grazie ad un canestro a 40 secondi dalla fine di Sara Toffolo e dopo una rimonta sensazionale. Adesso negli ottavi di finale l’Italia affronterà la Germania. Migliori marcatrici dell’incontro Alessandra Orsili e Alice Gregori con 12 punti ed uniche anche in doppia cifra in casa Italia. Al Belgio, invece, non bastano ...

Basket femminile - Europei Under 18 2018 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Svezia : prima vittoria per l’Italia agli Europei U18 di Basket femminile che si stanno giocando al PalaCarnera di Udine. Le azzurre, dopo la sconfitta patita all’esordio contro la Croazia, oggi hanno demolito la Svezia per 62-50 e domani sera (ore 21.00) giocheranno l’ultima partita della fase a gironi contro il Belgio (questa fase serve solo per definire il tabellone della fase a eliminazione diretta che inizierà con gli ottavi di ...

Basket femminile - Europei Under18 : Italia-Croazia 52-56 - le azzurrine cadono nel primo impegno ad Udine : Non inizia nel migliore dei modi il percorso europeo della Nazionale Under18 di Basket femminile nel primo impegno ad Udine contro la Croazia. Il risultato in favore della formazione slava è stato di 56-52 al termine di un match molto tirato e deciso sui dettagli in cui le azzurrine non sono state, forse, puntuali nelle fasi decisive, pagando anche lo scotto dell’esordio. Comunque il roster di Francesco Iurlaro tornerà in campo domani per ...

Basket – Europeo U18 femminile : domani al via la rassegna ad Udine : Al via domani a Udine l’Europeo Under 18 femminile. Per le Azzurre esordio con la Croazia (ore 21.00). Diretta di tutte le partite sulla pagina Facebook della FIP Prende il via sabato 4 agosto a Udine l’Europeo della Nazionale Under 18 femminile allenata da Francesco Iurlaro. Le Azzurre esordiscono con la Croazia, il giorno successivo affrontano la Svezia e il 6 sfidano il Belgio. Tutte le partite dell’Italia si giocano al ...

Basket femminile - Mondiali U17 2018 : l’Italia si sbarazza di Mali nell’ultimo quarto e chiude il girone al secondo posto : Non è stato una passeggiata l’ultima partita del girone dell’Italia ai Mondiali Under 17 di Minsk. Le azzurre hanno battuto Mali per 74-63, ma quello che sulla carta doveva essere l’avversario più abbordabile del raggruppamento ha in realtà retto la partita per oltre tre quarti di gioco. La Nazionale di coach Riccardi, però, è riuscita comunque a portare a casa la vittoria, importante per chiudere al secondo posto un girone che ...

Basket femminile - Calendario Serie A1 2018-2019 : le date e il programma delle 22 giornate : Diramato il Calendario del campionato italiano di Serie A1 femminile di Basket. Opening day della stagione 2018-2019 al PalaRuffini di Torino nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 ottobre. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale, anziché dieci, e non è prevista la fase a orologio tra la regular season e i play-off scudetto. La Famila Schio cercherà di difendere il titolo a partire ...

Basket femminile - Mondiale Under 17 : Stati Uniti troppo forti per le azzurrine : Si apre con una pesante sconfitta il Mondiale Under 17 di Basket femminile per l’Italia. Un ko che era comunque prevedibile per le azzurrine di coach Roberto Riccardi, che all’esordio si sono trovate ad affrontare gli Stati Uniti. Le americane si sono imposte con il punteggio di 86-48, conquistando i loro primi due punti nel gruppo B. L’Italia si presenta a Minsk fresca del bronzo europeo dello scorso anno negli Europei Under ...

Basket – Mondiale U17 Femminile - domani il via a Minsk : Le Azzurre all’esordio affrontano gli Stati Uniti alle 14.15 il Mondiale U17. Riccardi: “le chiavi saranno aggressività e concentrazione” Brilla ancora forte la Medaglia di Bronzo conquistata dall’Italia lo scorso anno all’Europeo Under 16 Femminile di Bourges. In virtù di quel risultato, le Azzurre disputeranno, da domani a domenica 29 luglio, il Mondiale FIBA Under 17 Femminile. In campo ci saranno 9 delle 12 atlete medagliate in Francia ...