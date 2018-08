Autostrade | Salvini | Revocare concessione? Penso sia il minimo

Revoca concessioni Autostrade - strage ponte di Genova/ Rischio penali - Salvini : "Non siamo al mercato" : Revoca delle concessioni ad autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Crollo Genova - Salvini : revoca anche se Autostrade paga : Roma, 17 ago., askanews, - Dopo il Crollo del ponte Morandi a Genova, il Governo sarà "rigoroso" anche se Autostrade per l'Italia si assumerà la spesa della nuova infrastruttura e risarcirà i danni. ...

Salvini a Tgcom24 : 'Qualche ex ministro ha firmato una concessione assurda con Autostrade' : "Qualcuno non ha rispettato il contratto e c'è qualche ministro precedente che ha firmato una concessione assurda ad Autostrade, dove i controllori erano i controllati che si facevano tutto in casa e ...

Cos'ha detto oggi Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade : Roma, 17 ago., askanews, - 'In consiglio dei ministri abbiamo approvato l'avvio dell'iter per la revoca della concessione' ad Autostrade per l'Italia', punto: poi non durerà 15 giorni, ci saranno le ...

Autostrade - Salvini : revoca in ogni caso : 15.52 Il vicepremier e ministro Salvini non tornerebbe indietro sulla revoca ad Autostrade nenche se mettesse a disposizioni fondi per la tragedia di Genova. "Qualcuno non ha rispettato il contratto e c'è qualche ministro precedente che ha firmato una concessione assurda. dove i controllori erano i controllati che si facevano tutto in casa e dove paghi la penale per i mancati pedaggi". Parte del contratto "è secretato, non conosciamo le ...

Autostrade - Salvini a Tgcom24 : "Miei predecessori hanno firmato concessione assurda" | "Non voglio vendetta - ma pretendo giustizia" : Il ministro dell'Interno a Tgcom24 dopo il crollo del ponte di Genova ribadisce l'unità del governo: "Abbiamo approvato iter di revoca della concessione ad Autostrade". E rincara la dose: "E' stato firmato un contratto che non difende gli interessi degli italiani"

Di Maio insiste : 'Revoca concessione ad Autostrade'. Ma Salvini frena : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. ore 12.25 Il Governo valuta la concessione della A10 ad Anas. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, dopo la revoca ...

Genova - Salvini : "Ora aprano il portafogli 500 milioni da Autostrade" : Matteo Salvini sferza ancora Autostrade. Il ministro degli Interni invita la società concessionaria a fare di più dopo il drammatico crollo del ponte Morandi. "Stiamo facendo di tutto perchè #Autostrade APRA IL portafogli per aiutare i parenti delle vittime, le persone coinvolte, gli sfollati e la città. #Genova non può aspettare, i feriti non possono aspettare", ha scritto il titolare del Viminale sul suo profilo Twitter.Già nella giornata di ...

La posizione di Di Maio e Salvini sulla revoca della concessioni ad Autostrade : Di Maio tira dritto, Salvini frena. sulla revoca della concessione ad Austostrade per l'Italia il governo sembra avere posizioni diverse. Il ministro del Lavoro in serata ha detto che l'intenzione ...

Crollo ponte - Salvini : non è il momento di parlare di revoca concessione ad Autostrade : C'e' una volontà politica chiara". Parole che vengono lette come una risposta alla prudenza della Lega . Ma Salvini getta subito acqua sul fuoco: "Sulla revoca della concessione la sintonia nel ...

Salvini chiede a Autostrade di intervenire subito "Aiuti ai familiari e stop immediato al pedaggio" : Dopo la tragedia di Genova il bersaglio è Atlantia, la società che ha come primo azionista la famiglia Benetton ed è proprietaria al 100% di Autostrade per l'Italia. Tra le polemiche e i rimpalli di ...

Autostrade - tensione nel governo. Di Maio : «Passeranno sul mio cadavere». Salvini : «Ne parleremo dopo» : È scontro totale tra il governo e Autostrade dopo la minaccia dell'esecutivo di stracciare la concessione in capo alla controllata dalla famiglia Benetton. Ma nella maggioranza le...

Autostrade - Salvini e Di Maio uniti sulla revoca della concessione : 22.30 - Anche Matteo Salvini, in serata, ha voluto fare una precisazione sulla revoca della concessione ad Autostrada per l'Italia, confermando che il governo di Giuseppe Conte è unito:sulla revoca delle concessioni c'è piena sintonia nel governo22.10 - Il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto precisare in serata che il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sulla revoca della concessione ad Autostrade per L'Italia ...