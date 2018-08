Atlantia | accertamenti Consob sull' andamento del titolo in Borsa

Genova - Consob avvia accertamenti su andamento titolo Atlantia : Sono in corso da parte della Consob accertamenti sull' andamento del titolo Atlantia , necessari per verificare la regolarità degli scambi azionari.Questo è quanto si apprende da un portavoce della Commissione. Gli accertamenti sono scattati già martedì 14 agosto, quando il mercato ha reagito al crollo del ponte Morandi a Genova penalizzando le quotazioni della società. Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni perchè si vuole far ...

Atlantia contro il governo "Revoca senza accertamenti" : Continua il braccio di ferro tra Autostrade e il governo dopo l'annuncio dell'esecutivo della revoca della concessione dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. In un nuovo comunicato la società risponde al premier: "Atlantia S.p.A., in relazione a quanto annunciato in merito all'avvio di una procedura finalizzata alla revoca della concessione nella titolarità della controllata Autostrade per l'Italia, deve osservare che tale annuncio è stato ...