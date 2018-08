ARM vuole distruggere l’architettura X86 | in arrivo i chip a 5nn per il 2020

Il Segreto anticipazioni : SEVERO vuole morire ma ritrova CARMELITO!!! : Nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda su Canale 5, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) è stato appena arrestato con l’accusa di avere ucciso Venancia Almagro (Inma Sancho); Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), nell’arco delle prossime settimane, si farà carico della difesa del vedovo di Candela (Aida De La Cruz) e riuscirà a farlo scagionare quando dimostrerà che non intendeva uccidere l’anziana donna. Che cosa succederà ...

Forza spaziale Usa : Trump vuole la nuova ARMata/ Ultime notizie - Pence : "Arginare nuove minacce agli Usa" : Forza spaziale USA: annunciata la nuova armata. Ultime notizie: proteggerà dagli attacchi ‘extra-terrestri'. Ne ha parlato ieri al Pentagono il vice-presidente Pence(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Rita Cardinale/ “Michael non vuole tornare con Lara - dice di amARMi” Temptation Island 2018 : Temptation Island 2018 torna in onda con le rivelazioni del "dopo falò" in cui la single Rita Cardinale svelerà quello che è successo con Michael a trasmissione finita(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Riscossione Sicilia vuole pignorare lo stipendio all'assessore ARMao : Riscossione Sicilia vuole pignorare lo stipendio dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. L'ente di Riscossione ha avviato il pignoramento per un totale di circa 392 mila euro. Una cifra che deriverebbe dai mancati versamenti allo Stato, da parte di Armao, per ...

“Vuole fARMi abortire”. La pesante accusa della moglie del calciatore di Serie A : Quando una coppia si rompe, inevitabilmente vengono a galla rancori e tensioni che nessuno aveva mai intuito, covate e pronte a esplodere quando l’occasione si fa propizia. Proprio per questo, però, sarebbe meglio evitare di rendere pubblici i propri guai, trasformando i social network in un grottesco teatrino con gli utenti a osservare, armati di popcorn virtuali. Ha davvero dell’incredibile quanto sta accadendo tra il ...

"Il razzismo è l'ARMa ideologica dei globalisti contro il popolo italiano". Lorenzo Fontana vuole abolire la Legge Mancino : "Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. "I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".La Legge 25 giugno 1993, n. 205, ...

Rita - la tentatrice / "Tradisce" Michael : "Finge - ma vuole portARMi a letto : è troppo!" (Temptation Island) : Rita Cardinale, Temptation Island 2018 che ha colpito Michael Di Giorgio. Qual è il suo ruolo nel piano che vede Lara tramare contro il suo fidanzato? La single è complice della produzione?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 23:15:00 GMT)

DARMian al Napoli/ Ultime notizie - offerta di De Laurentiis : il terzino vuole lasciare lo United : Darmian al Napoli? Ultime notizie, De Laurentiis: "Ho chiesto il terzino al Manchester United". Gli azzurri potrebbero superare Inter e Juventus nella corsa al difensore della nazionale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Calciomercato Manchester United : DARMian vuole andare via : Manca poco al termine del Calciomercato in Premier League. Matteo Darmian afferma di voler lasciare i Red Devils per giocare di più. Dall’Inghilterra arrivano le dichiarazioni di Matteo Darmian riguardanti il suo futuro con la maglia del Manchester United. “Voglio giocare di più – ha dichiarato Darmian ai media inglesi – , è questo il mio obiettivo e la mia ambizione. La passata stagione non ho giocato molto, per ...

Mercato NBA – James Harden accoglie CARMelo Anthony ai Rockets : “tireremo fuori il meglio da lui - vuole vincere!” : James Harden ha speso parole d’elogio per Carmelo Anthony, pronto a trasferirsi ai Rockets: Melo ha voglia di vincere e Houston gli permetterà di esprimersi al meglio Sembra questione di giorni, siamo ai dettagli, va smaltita la burocrazia. Da un momento all’altro Carmelo Anthony dovrebbe diventare un nuovo mebro del roster degli Houston Rockets. Trasferitosi dai Thunder agli Hawks, franchigia con la quale si è accordato per un ...

Di Maio : “Berlusconi forse mi è costato premiership. Calenda vuole incontrARMi? Troppo tardi” : “Berlusconi? Non ho mai accettato di incontrarlo e forse questo mi è costato la presidenza del Consiglio“. Così a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, commenta le ultime bordate di Silvio Berlusconi al M5s. E aggiunge ironicamente: “Dopo che ha detto queste cose, vado a dimettermi. In realtà, nelle sue frasi non vedo nessuna novità. Berlusconi ci ha sempre attaccato. Noi siamo stati ...