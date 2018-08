Aretha Franklin è morta Video | il tributo di Ariana Grande al Jimmy Fallon Show

Lutto nella musica - è morta ieri Aretha Franklin a Detroit : ieri a Detroit si è spenta all’età di 76 anni una delle più grandi voci femminili della storia della musica contemporanea: parliamo di Aretha Franklin. La Franklin è morta a causa di un cancro al pancreas del quale soffriva da diversi anni (le era stato diagnosticato otto anni fa). Nata a Memphis il 25 Marzo del 1942, Aretha è stata proclamata da molti appassionati ed esperti di musica come “la regina del soul” e come un’icona della cultura ...

Aretha Franklin è morta/ Ultime notizie - anche la cantante Adele affranta : "Grazie di tutto" : Aretha Franklin, come sta? La famiglia tranquillizza sulle sue condizioni che però restano gravi. Annunciato per novembre un concerto tributo in suo onore a New York.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:11:00 GMT)

Fiori sulla stella di Aretha Franklin : Roma, (askanews) - La stella di Aretha Franklin sulla Walk of Fame, nella Hollywood Boulevard, è ricoperta di messaggi, bigliettini, Fiori, omaggio alla regina del soul, scomparsa il 16 agosto all'età di 76 anni.

Aretha Franklin - la Nasa dedica un asteroide alla regina del soul - : Su Twitter l'annuncio dell'omaggio alla cantante afroamericana vincitrice di 21 Grammy Awards in carriera nel mondo della musica

Glynn Turman : «Aretha Franklin è stata l’amore della mia vita» : La regina del soul Aretha Franklin si è spenta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas. E in clinica, negli ultimi giorni, ha ricevuto anche la visita dell’ex marito Glynn Turman (oltre a quella di Stevie Wonder). E il loro, come ricorda l’attore, è stato un vero e proprio addio. «Ho sentito i suoi battiti», ha rivelato Turman, 71, a People ricordando colei che definisce «l’amore della mia vita». Erano ...

Morta Aretha Franklin - il mondo perde una delle sue voci più belle : E' Morta Aretha Franklin. Colei che è stata delle più grandi cantanti del mondo, forse di tutti i tempi, se n'è andata oggi a 76 anni circondata dall'affetto dei suoi cari [VIDEO]. Dotata di qualita' vocali fuori dal comune, la Franklin ha intonato moltissimi brani che sono entrati di diritto nella storia della musica. Tra queste meritano di essere ricordate “Respect”, Amazing Grace, A Natural Love e quella “I Say a Little Prayer” che molti ...

Aretha Franklin è morta/ Video - nel 1998 sostituì Luciano Pavarotti ai Grammy interpretando “Nessun dorma” : Aretha Franklin è morta. La regina e signora del soul ha lasciato un vuoto nel mondo della musica. Da ricordare la notte in cui sostituì improvvisamente Luciano Pavarotti ai Grammy(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 12:26:00 GMT)

Trump ricorda Aretha Franklin come 'qualcuno che ha lavorato per me' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha menzionato ieri Aretha Franklin anche in apertura del `cabinet meeting´, l'incontro con i suoi ministri di governo alla Casa Bianca. «Oggi voglio ...

Il mondo dell'astronomia ha dedicato un asteroide ad Aretha Franklin : ... Donald Trump, Hillary Clinton, Paul McCartney, Elton John, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, John Legend, Carole King sono solo alcune personalità del mondo della politica e dello spettacolo che l'...

Ariana Grande canta “Natural Woman” : l’emozionato tributo ad Aretha Franklin : In memoria della Regina del Soul The post Ariana Grande canta “Natural Woman”: l’emozionato tributo ad Aretha Franklin appeared first on News Mtv Italia.

Un asteroide dedicato ad Aretha Franklin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aretha Franklin - Fox News sbaglia foto e mette un'altra cantante nella grafica-ricordo : La morte di Aretha Franklin ha scosso le all-News USA, che hanno immediatamente dedicato fiumi di dirette alla scomparsa della Regina del Soul. Tante le immagini di repertorio, le foto di una carriera durata praticamente 60 anni e molti contributi già pronti, visto che la scomparsa della Franklin era ormai ineluttabile, tanto da aver dato il via nelle ore precedenti a una serie di 'prematuri' annunci.prosegui la letturaAretha Franklin, ...

Addio alla regina del soul Aretha Franklin : la NASA le dedica un asteroide : Omaggio ad Aretha Franklin dalla NASA: alla regina del soul, scomparsa ieri, è stato dedicato l’asteroide 249516 Aretha. “Siamo rattristati dalla perdita di Aretha Franklin” scrive l’Agenzia spaziale su Twitter. “L’asteroide 249516 Aretha, scoperto dalla nostra missione NeoWise e intitolato alla regina del soul, per commemorarla continuerà a orbitare oltre Marte“. L’asteroide del diametro di circa ...

Lunga vita alla Regina : in memoria di Aretha Franklin : La morte di Aretha Franklin ha privato il mondo della musica di un talento straordinario, che ha segnato in maniera indelebile la storia del Soul. La Regina del Soul era nata nel 1942 a Memphis, luogo che sarà la culla delle carriere di molti ...