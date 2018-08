Animali resilienti | ecco le lucertole che sfidano gli uragani

wired

(Di venerdì 17 agosto 2018) Si aggrappano a ogni costo pur di resistere alla potenza del vento durante le tempeste e gli, rimanendo tra i pochi superstiti. Sono le piccoleche vedete in questo video, oggetto di studio di un team internazionale di scienziati guidati dall’Università di Harvard. Per sfidare queste catastrofi naturali, hanno sviluppato un corpo più piccolo, e zampe più lunghe e adatte alla presa: è il segno che gli eventi avversi possono avere un effetto a lungo termine non solo sugli habitat, ma sui sistemi ecologici in senso più esteso, comprese le forme di vita animale. (Nature)lechegliWired.