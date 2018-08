Andreas Muller | grave lutto | le parole strazianti del ballerino

Gossip : Andreas Muller e Veronica Peparini paparazzati a cena insieme : Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati fotografati a cena insieme da alcuni curiosi: chi ha incontrato i due protagonisti di Amici di Maria, ha raccontato che l'insegnante sarebbe scappata via quando una ragazza si è avvicinata a loro per chiedere un selfie. Gli avvistamenti della presunta coppia, comunque, si fanno sempre più frequenti: chi si imbatte per caso nella maestra e nel suo ballerino, fa sapere che i loro atteggiamenti sono ...

Andreas Muller ancora insieme a Veronica Peparini. Nuovo avvistamento : Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Andreas Muller e la maestra di ballo Veronica Peparini potrebbero avere una storia. La notizia non è stata confermata dai protagonisti in questione ma sui social si parla di una vera e propria relazione documentata con alcuni scatti rubati e varie testimonianze. Questo dimostrerebbe che il matrimonio della Peparini con il marito Fabrizio Polli, da cui ha avuto anche due figli, Daniele e ...

Amici Di Maria : Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme? : Andreas Muller e Veronica Peparini: è scoppiato l’amore? Che il legame tra Andreas Muller e Veronica Peparini sia stato sempre forte nessuno lo mette in dubbio. Il ballerino ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando ad un passo dalla finale. Peccato però per l’infortunio che l’ha fatto uscire dalla scuola prima della fase conclusiva. Al suo fianco sempre la maestra che l’ha sostenuto lungo tutto il suo ...

Andreas Muller dopo i problemi di salute lascia la fidanzata : Andreas Muller e la fidanzata si sono lasciati: ecco perchè Questi ultimi mesi non sono stati dei più facili per il vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi Andreas Muller. Per i pochi che non lo sapessero quest’ultimo è stato ricoverato d’urgenza circa un mese fa dopo un malore. Difatti il ragazzo ha accusato un forte mal di pancia corredato da febbre molto alta. dopo aver preso medicine per far passare ...