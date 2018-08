Analisi Tecnica | indice DAX-30 del 17 08 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : EUR/USD del 17/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il cross Euro / Dollaro USA , portandosi a 1,141. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 17/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Atene , che si attesta a 717,95, con un aumento dell'1,44%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : Shanghai Index del 17/08/2018 : Chiusura del 17 agosto Ribasso composto e controllato per lo SSE di Shanghai , che archivia la sessione in flessione dell'1,34% sui valori precedenti. Il contesto tecnico generale evidenzia ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 17/08/2018 : Chiusura del 17 agosto Seduta moderatamente positiva per l' Hang Seng Index , che ha chiuso in rialzo a 27.213,4. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26.