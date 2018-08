Ambiente | Lecce | a Torre Chianca nate in spiaggia 6 Caretta Caretta

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 agosto 2018) Sono 9 in tutto le tartarughetra ieri e oggi sulladi, regalando un giorno di festa e uno spettacolo straordinario a quanti in questi mesi – cittadini e associazioni – se ne sono presi cura. Risale infatti al 12 giugno scorso la scoperta di un nido di tartarugasulladella marinase. La scoperta è stata fatta da un cittadino appartenente all’Associazione Marina di, il quale, nel corso di una passeggiata, ha notato un’impronta che per la sua forma poteva essere associata al trascinamento di un tartaruga. Lo stupore e la gioia per l’incredibile scoperta e’ stata immensa e ha per un attimo ripagato gli sforzi che ogni giorno compiono assieme l’Ente di Gestione del Parco di Rauccio, l’amministrazione comunale e l’Associazione Marina diper la ...