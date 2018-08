Alberto Mezzetti e il video dedica a Barbara D' Urso I due stanno insieme? Il mistero si

Alberto Mezzetti - video dedica a Barbara d’Urso : l’intrigo - altro pepe : Alberto Mezzetti, arriva il video dedica a Barbara d’Urso: l’affaire tra i due si fa sempre più intrigante Si avvolge sempre più di dolce mistero ‘rosa’ il gossip che ruota attorno a Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti, il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Nip. Quella che aveva preso piede come una voce impossibile […] L'articolo Alberto Mezzetti, video dedica a Barbara d’Urso: ...

Barbara D’Urso parla per la prima volta di Alberto Mezzetti : “Sto bene” : Barbara D’Urso parla per la prima volta di Alberto Mezzetti e fa intuire come fra i due il rapporto proceda a gonfie vele. Il Tarzan di Viterbo è riuscito a fare breccia nel cuore della conduttrice? A giudicare da quanto dichiarato dalla regina di Canale Cinque, probabilmente sì. Intervistata da Panorama, la D’Urso ha parlato dei suoi successi televisivi, ma anche d’amore, svelando di essere corteggiata da un uomo e di sentirsi ...

Barbara D'Urso confessa : «Mi piace essere corteggiata» - poi il riferimento ad Alberto Mezzetti : Barbara D'Urso si confessa a Panorama dove si mette a nudo rivelando aspetti non noti del suo carattere e della sua vita. La conduttrice ammette di sentirsi come una 15enne: lavora 12 ore al giorno e ...

Barbara D'Urso confessa : «Mi piace essere corteggiatta» - poi il riferimento ad Alberto Mezzetti : Barbara D'Urso si confessa a Panorama dove si mette a nudo rivelando aspetti non noti del suo carattere e della sua vita. La conduttrice ammette di sentirsi come una 15enne: lavora 12 ore al giorno e ...

Barbara d'Urso : "Sono corteggiata". Si riferisce ad Alberto Mezzetti del GF 15? : In questi giorni Barbara d'Urso si è concessa in una lunga intervista al settimanale Panorama, raccontando della stagione televisiva appena conclusa - con particolare riferimento al successo del Grande Fratello 15, almeno in termini di share - e dei progetti che la attendono dal prossimo autunno.Attualmente la Bislacca sta effettuando le riprese della nuova stagione de La dottoressa Giò, sequel della fiction Mediaset degli anni Novanta in ...

Barbara d’Urso parla di Alberto Mezzetti del Grande Fratello : “Sto bene” : Barbara d’Urso intervista a Panorama: “Sono corteggiata e sto bene” Barbara d’Urso ha concesso una lunga intervista a Panorama nella quale ha parlato della sua carriera, del suo successo e della vita privata. Come sempre la conduttrice Mediaset non ha speso grandi parole riguardo la sua sfera sentimentale ma alcune dichiarazioni non possono che far […] L'articolo Barbara d’Urso parla di Alberto Mezzetti del ...

Alberto Mezzetti conferma la sua storia d’amore con Barbara D’Urso : Da quando si sono conosciuti al “Grande Fratello” Barbara D’Urso si starebbe frequentando con l’ex gieffino Alberto Mezzetti. Tra i due c’è stata una cena dopo la fine del programma, promessa dalla stessa D’Urso in diretta, ma pare che le cose siano andate oltre. A confermarlo è lo stesso Alberto che in un’intervista concessa al settimanale “Nuovo Tv” ammette: «Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un ...

Barbara D’Urso e Alberto Mezzetti hanno una relazione? Lui rivela : “Ho voluto conquistarla fin dal primo approccio” : Finalmente è stata svelata l’identità dello “chef muto” tanto citato ma mai mostrato da Barbara D’Urso nelle sue storie su Instagram. È Alberto Mezzetti, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello. “Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune”, ha rivelato in un’intervista al settimanale Nuovo Tv. “Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ...

Alberto Mezzetti confessa : “Sto frequentando Barbara D’Urso” : Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso si stanno frequentando. La conferma arriva dal vincitore del Grande Fratello che ha confessato di essere innamorato della conduttrice. Sono passati mesi ormai dalla fine del GF 15, ma il Tarzan di Viterbo non ha perso la speranza di riuscire a conquistare la presentatrice e, finalmente, sembra esserci riuscito. Il modello non ha mai nascosto di avere un debole per Barbara D’Urso e ha continuato a ...

BARBARA D'URSO E Alberto Mezzetti STANNO INSIEME?/ "Lo chef muto sono io" e arriva un nuovo avvistamento! : BARBARA D'URSO e ALBERTO MEZZETTI STANNO INSIEME? Intervistato da nuovo Tv, il vincitore del Grande Fratello 15 confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme?/ Lui confessa : "Lo chef muto nei suoi video? Si - sono io!" : Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Intervistato da Nuovo Tv, il vincitore del Grande Fratello 15 confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti sempre più vicini : Alberto Mezzetti: le nuove confessioni su Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha sempre dichiarato di essere single, di non riuscire a trovare un uomo che sia in grado di starle accanto. Fortunatamente le cose stanno per cambiare. La conduttrice di Pomeriggio Cinque sembrerebbe essere sempre più vicina ad Alberto Mezzetti, vincitore dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello. Il ragazzo, durante il corso del reality, ...

Barbara d’Urso frequenta Alberto Mezzetti - lui conferma : “Sono io lo chef muto” : Chi è lo chef muto di Barbara d’Urso? Alberto Mezzetti del Grande Fratello I follower ci avevano visto lungo: lo chef muto che Barbara d’Urso ha citato ma non ha mai mostrato nelle sue storie su Instagram è Alberto Mezzetti. A confermarlo il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello in un’intervista concessa al settimanale Nuovo […] L'articolo Barbara d’Urso frequenta Alberto Mezzetti, lui conferma: ...

Alberto Mezzetti / Il 'Tarzan di Viterbo' al Grande Fratello spagnolo? Lui si sbilancia ma... : Alberto Mezzetti sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello spagnolo? L'indizio attraverso un suo post su Instagram subito cancellato.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:40:00 GMT)