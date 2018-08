Al lavoro nei campi per 3 euro all' ora | presa l' organizzazione di sfruttatori

DECRETO DIGNITÀ/ Il passo indietro di 50 anni nei contratti di lavoro : La scorsa settimana il DECRETO DIGNITÀ è stato convertito in legge. La parte sui contratti di lavoro ci riporta di fatto indietro di 50 anni, spiega GUIDO CANAVESI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Soft skills, il segreto per superare le sfide del lavoro, int. a M. PierdicchiDECRETO DIGNITÀ/ I numeri (e la realtà) dimenticati dal Governo, di M. Mezzanzanica

lavoro a Ragusa - bando nei cantieri di servizio per disoccupati : Il termine per la domanda al bando per la selezione di inoccupati o disoccupati da destinare nei cantieri di servizi a Ragusa scade il 9 settembre.

lavoro - la strage dei braccianti stipati nei furgoni : “È l’inferno del caporalato - è alla luce del sole ma nessuno lo combatte” : “In quei cassoni il caporale monta delle panchine improvvisate, spesso di legno, e i lavoratori li stipa come bestie per portarne il più possibile al campo”. Quando il telefono squilla all’altro capo delle linea, il furgoncino bianco è ancora capovolto, sulla strada statale 16, all’altezza di Ripalta, nel Gargano. I corpi sono a terra e ci rimarranno fino a sera. Marco Omizzolo, sociologo, responsabile scientifico della ...

Sicurezza sul lavoro : meno morti nei primi sei mesi del 2018 : La riduzione è minima, ma c'è, e visto che nel caso specifico si parla della vita delle persone è da segnalare: 'Tra gennaio e giugno di quest'anno sono state denunciate quattro morti sul lavoro in ...

Incidenti sul lavoro - Inail : 469 morti nei primi sei mesi del 2018 | : Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, ...

Migranti - un rifugiato in Italia : nei Cas pochi corsi di lingua o lavoro - poi finisci in strada. ‘Sistema non crea integrazione’ : Via Curtatone a Roma. I giardini di piazza Oberdan a Milano. L’Ex-Moi a Torino. Via Luca Giordano a Firenze. O ancora la baraccopoli di San Ferdinando a Reggio Calabria o il Gran Ghetto di Borgo Mezzanone, a Foggia. Ci vivono o ci hanno vissuto Waris, Mohammed, Cheickh, Mustapha e tanti altri, persone per la maggior parte con in mano un valido documento d’identità in quanto rifugiati. Eppure, paradossalmente, quando in Italia viene riconosciuto ...

Aperture domenicali - Di Maio : "Negozi chiusi nei festivi". Federdistribuzione : " A rischio 16mila posti di lavoro" : "Siamo da sempre favorevoli alle Aperture domenicali e festive perché riteniamo siano un vero servizio per i cittadini, che ne avrebbero un danno se si dovesse tornare indietro dopo oltre 6 anni di ...

Negozi chiusi nei festivi? Confimprese : se passa proposta del M5S - a rischio 400mila posti di lavoro : Confimprese lancia l'allarme sulle possibili conseguenze della proposta avanzata da Davide Crippa del MoVimento 5 Stelle, che è sottosegretario allo Sviluppo Economico, ministero guidato da Luigi Di Maio. Se la sua proposta diventasse legge, infatti, secondo gli imprenditori ci sarebbero 400mila posti di lavoro in meno e il 10% di fatturato in meno.Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega:"Su 52 domeniche i Negozi potranno restare ...

Negozi chiusi nei festivi I Cinque Stelle bruciano 400mila posti di lavoro : Un'emorragia di posti di lavoro che inizia oggi e una prossima ventura. Il progetto di legge sostenuto dal M5s che pone limiti alle aperture domenicali (un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale) porterebbe a un drastico taglio di posti di lavoro. Secondo Confimprese, se il provvedimento passasse, il settore commerciale perderebbe il 10 per cento del ...

lavoro nei giorni di festa : il governo lavora per reintrodurre un limite : Il governo sta lavorando per reintrodurre un limite all'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa ha presentato in Parlamento una proposta di legge per superare la liberalizzazione introdotta dal decreto Monti e stabilire delle restrizioni per gli esercizi commerciali. Il testo, infatti, prevede la reintroduzione del tetto del 25% ai giorni festivi e alle domeniche nei quali ...

lavoro : blitz nei locali di Porta Venezia - irregolari 7 ristoranti o bar su 10 : I controlli di Inps, Inail e carabinieri in 36 esercizida corso Buenos Aires a Regina Giovanna e via Piave

Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo - lo dice il tribunale : I sindacati lo ripetono da tempo, regolarmente, ogni volta che si presenta la questione dei negozi aperti nelle giornate di festa: non è obbligatorio lavorare nei festivi. Non è solo posizione sindacale, le sentenze dei tribunali hanno sancito negli ultimi anni questa posizione. L’ultimo caso riguarda due lavoratrici di Autogrill che non si erano presentate al lavoro, nonostante fossero di turno, il giorno di Ferragosto del 2017. Avevano ...