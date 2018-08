Adriana Volpe | marito Roberto e figlia Gisele | “La mia forza è la famiglia”

Adriana Volpe - Profumo d’Estate : debutto rinviato per lutto Nazionale : Profumo d’Estate con Adriana Volpe rinviato per la tragedia di Genova Il Governo ha deciso di proclamare per sabato 18 agosto la giornata di lutto Nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi. Una parte del cavalcavia ubicato nella città di Genova fra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano è crollato insieme al pilone occidentale di sostegno lo scorso 14 agosto provocando numerose vittime. La Rai rinuncerà per tutto il giorno ...

“Non avete capito nulla”. Adriana Volpe e I fatti vostri : parla Marcello Cirillo : Per Adriana Volpe l’inizio di questo nuovo anno, il 2018, non è stato per nulla semplice. Lo scorso aprile, infatti, ha rischiato di morire insieme alla figlioletta. Lì, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro al mondo, ovvero le mura domestiche, si sono alzate le fiamme ed è divampato un incendio che ha rischiato di causare un’immane tragedia. Qualche settimana fa ne ha parlato direttamente Adriana: “Dopo essermi fatta la ...

Pechino Express - la verità di Marcello Cirillo su Adriana Volpe : 'Alcune persone cattive non l'hanno capita' : Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018, dopo la rumorosa separazione in casa di Michele Guardì ai Fatti vostri della conduttrice. Le ...

Marcello Cirillo : «Alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno» : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

Adriana Volpe conduce Profumo d’estate prima di Pechino Express 2018 : Pechino Express: Adriana Volpe alla guida di Profumo d’estate Si chiama Profumo d’estate il nuovo programma di Adriana Volpe che andrà in onda da sabato 18 agosto alle 17.15 su Rai2. Il format sarà incentrato su tre puntate speciali con temi legati alle vacanze, ai figli e ai matrimoni. Intervistata da Blogo, la Volpe si è detta molto entusiasta perchè per la prima volta condurrà un programma ideato e scritto da lei: “Sono ...

Adriana Volpe a Blogo : “Così realizzo il mio sogno di scrivere per la tv” : “Profumo d'estate è un sogno che s'avvera”. Mai avevo sentito Adriana Volpe così piena d'entusiasmo. “Per la prima volta conduco un programma che è ideato, scritto e condotto da me. Sono stati mesi di grandi sacrifici, di notti insonni e di lunghe giornate di lavoro, ma il risultato mi dà una soddisfazione pazzesca». La biondissima conduttrice parla del suo esperimento estivo che ha ideato, proposto alla direzione di rete e poi prodotto ...

Adriana Volpe e Manila Nazzaro hanno fatto pace (FOTO) : pace fatta tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro, protagoniste nel 2017 di una lite su giornali e social (TvBlog ne dette conto). Tutta 'colpa' della scelta di Michele Guardì di sostituire l'ex Miss Italia a Mezzogiorno in famiglia in favore della showgirl 'amatissima' da Giancarlo Magalli. Nacque uno scambio pubblico di accuse e riferimenti velenosi, che portò alla rottura di qualsiasi tipo di rapporto tra le due donne. Qualche giorno fa la ...

I Fatti Vostri - Giancarlo Magalli : “Adriana Volpe mi ha screditato” : In una recente intervista, Giancarlo Magalli parla della lite che ha avuto con la sua ex partner lavorativa Adriana Volpe e dei suoi progetti futuri

Giancarlo Magalli/ “Adriana Volpe? Sono ancora vittima delle storie messe in giro da lei!” - e sulla Rai dice… : Giancarlo Magalli parla ancora di Adriana Volpe: “Sono ancora vittima delle storie messe in giro da lei!”, poi racconta anche di avere ricevuto delle proposte di lavoro da Mediaset.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Magalli - durissimo sfogo : «Io ancora vittima di Adriana Volpe. Dopo tanti anni vorrei condurre un quiz» : FUNWEEK.IT - È un fiume in piena Giancarlo Magalli che intervistato da Dagospia non le manda a dire sulla Rai, Adriana Volpe, sulle dinamiche interne a Viale Mazzini, i raccomandati, la politica e sul perché in 25 anni di tv per 19 abbia condotto solo I Fatti Vostri. Al sito di Roberto D'Agostino, il conduttore ha fatto sapere di non essersi ancora stancato di presentare I Fatti ...