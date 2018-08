Addio a Claudio Lolli

Marchisio ‘dribbla’ il cinismo della Juve : l’ Addio è di classe. Ad Maiora Claudio! : Dopo 25 anni, 389 partite, 37 gol e 14 trofei si è conclusa la storia di Claudio Marchisio con la maglia della Juve ntus. Una vita con il bianconero addosso per il centrocampista torinese. Un sogno di un bambino diventato realtà. Da quando è entrato nel mondo Juve , all’età di 7 anni, infatti, Marchisio ha sempre lottato per i colori bianconeri ad eccezione della parentesi vissuta in prestito all’Empoli nel 2006. ...

“Addio - Claudio”. Per anni al fianco dei cittadini. Lo schianto lo ha portato via : Auto contro Tir. Un morto. Succede a San Paolo sulla Strada provinciale IX in direzione di Quinzano d’Oglio. Per cause ancora da accertare l’auto con a bordo il 56enne Claudio Maggi ha sbandato improvvisamente andando poi ad impattare contro un Tir che, proprio in quel momento, proveniva dalla direzione opposta. Ex assessore proprio a Quinzano e candidato anche alle ultime elezioni amministrative Maggi non è morto sul colpo: quando i ...