Salvini e il crollo del ponte di Genova | ‘i colpevoli non rimarranno impuniti’

"C'è legame tra Salvini al potere e il crollo del ponte di Genova" : La teoria di Jacques Attalli è chiara. C'è un legame tra il crollo del ponte di Genova e l'arrivo al potere di Salvini. Chiaro, no? Il leghista arriva al potere e il viadotto Morandi crolla. La causa non può che essere questa.Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il ragionamento che l"economista, saggista e banchiere francese ha scritto sul suo blog su L"Expresse, la stessa rivista che ha dedicato una copertina al ministro dell"Interno italiano ...

Allarme Roma : chiusi Viadotto Magliana e Ponte Scafa verso Fiumicino/ Rischio crollo - Salvini : “Raggi agisca” : Roma, chiuso Ponte della Scafa verso l'aeroporto di Fiumicino: decisione presa d'urgenza per motivi di sicurezza, ma il Sindaco protesta. Allarme anche sul Ponte della Magliana(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Crollo Genova - Salvini : revoca a Autostrade non durerà 15 giorni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Per i privati fu un investimento fantastico, non so quanto lo sia stato per italiani'. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'interno e segretario della ...

Crollo ponte - Salvini : “È vero votai il salva-Benetton - ma chi ha governato per anni taccia” : Matteo Salvini, intervenuto ad Agorà su Rai Tre, ammette di aver votato nel 2008 il decreto salva-Benetton, che diede al gruppo concessioni molto favorevoli per Autostrade, senza vincolarle a verifiche periodiche. "Da parte di chi ha governato per anni e anni un buon silenzio sarebbe opportuno".Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi - Salvini criticato per un selfie concesso ai funerali di Stato : Si sono tenuti i funerali di Stato di 19 delle 43 vittime del Crollo del Ponte Morandi, una tragedia, quella del preannunciato collasso del viadotto dell'A10, che ha segnato nel profondo non solo la città di Genova, ma l'intero Paese. A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy è, nelle ultime ore, la notizia che vede il vice-premier Matteo Salvini ricevere delle pesanti critiche online, da parte di chi contesta al leader del ...

Crollo ponte di Genova - il ministro Salvini scatta un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato : è polemica : Polemiche al termine dei funerali di Stato organizzati per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova. In particolare, a scatenare il battage mediatico è Stato un selfie con il minnistro dell'Interno Matteo Salvini scattato da una ragazza al termine della funzione in chiesa. Nella foto, diffusa sui sociale dal rapprer Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg, si vede Salvini che guarda nell'obiettivo di uno smarphone accanto a una donna. ...

Crollo ponte Genova - Matteo Salvini : “Nessun fondo dallo Stato - i danni dovrà risarcirli Autostrade” : In un'intervista rilasciata ad Huffington Post, il ministro Matteo Salvini ha dichiarato che il governo non stanzierà fondi per il Crollo del ponte Morandi a Genova perché il risarcimento dovrà essere completamente a carico di Autostrade: "È doveroso a prescindere che Autostrade risarcisca tutti: i feriti, gli sfollati, i parenti delle vittime, la città e cos' via, senza dimenticare - ovviamente - la ricostruzione. Penso che le loro casse siano ...

Salvini contro la Lega (calcio) : “crollo ponte? Si fermi la Serie A”/ Fabbricini - Figc : solo con stop generale : Crollo ponte Genova, Salvini contro la Lega (calcio): "si fermi tutta la Serie A". Replica del commissario Figc Fabbricini, "fermi solo con stop generale di tutti gli eventi"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Crollo Genova - Salvini : revoca resta anche se Autostrade farà la sua parte : "Lo dico chiaramente, c'è una volontà politica certa: vogliamo revocare le concessione ad Autostrade per l'Italia. Non si può continuare a far finta che nulla sia accaduto. Questa gente continua a ...

Crollo Genova - Salvini : Ue ribatte? Non mi interessa polemizzare : Roma, 17 ago., askanews, - Dopo che l'Unione europea ha ribattuto al Governo italiano che, dopo il Crollo del ponte Morandi di Genova, ha lamentato presunti vincoli di bilancio relativi alle ...

