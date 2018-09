Invasione Aliena | Il patto tra USA e Russia Se gli extraterrestri ci invadono ci

universo7p

(Di giovedì 16 agosto 2018): Iltra USA e. Se gli ””cici alleiamo. Cosa fareste se L’umanità per qualche ragione venisse attaccata da qualche forma di vita non terrestre? Se lo sono domandati nel 1985 Reagan e Gorbachev , dopo essersi incontrati per la prima volta a Ginevra, per parlare della corsa agli armamenti. Ma, prima dell’inizio del meeting formale, fecero due chiacchiere passeggiando sul lungolago e decisero di essere alleati in caso di una ””. Secondo diversi ricercatori sul campo ufologico entrambi sapevano della presenzaal punto di fare unin caso di un eventuale attacco alieno. Basti pensare alle dichiarazioni fatte da Laura Eisenhower nipote del generale e politico statunitense Eisenhower dove afferma che suo nonno sapeva tutto sulla presenzasulla terra. Per saperne di più ...