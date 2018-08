VISTI DAL COLLE Il ' piano B' di Mattarella | Tria e Moavero

Biblioteca nazionale Firenze : 9 milioni di testi - zero archiVISTI. L’istituto trascurato dalla politica (e dove a volte pure piove) : Lo stato di emergenza in cui versa la Biblioteca nazionale Centrale di Firenze per carenza di personale e penuria di risorse adeguate alla sua funzione rischia di diventare una condizione di consuetudine. Si acuisce in certi momenti, tra cui l’insediamento di un nuovo governo e quindi di un ministro della Cultura. Gran parte dei più recenti problemi delL’istituto – che dall’ottobre 2008 è dotato di autonomia – deriva dal blocco di concorsi e ...

Pensioni - Quota 100 : ecco i costi preVISTI dall’Inps e gli scenari : È guerra aperta di parole e numeri tra il governo legastellato e L’Inps sulla riforma Pensioni, in particolare sulla Quota 100 e 41. Dopo la bagarre creata dal Decreto Dignità e le misure sul lavoro – che secondo l’Inps creeranno un’emorragia di 8 mila posti di lavoro l’anno – continua a restare alto anche l’allerta dell’Inps e del suo titolare – Tito Boeri – sui costi della riforma del sistema previdenziale italiano. Consulta lo speciale su ...

Salvini : no all'uscita dall'euro ma alcuni trattati vanno riVISTI : “L’uscita dall’euro non è nel programma di governo”: lo ha assicurato il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa tenuta a Mosca. “È una moneta senza popolo e banca che non ha precedenti nella storia dell’uomo - ha aggiunto Salvini - ma dobbiamo lavorare in questa realtà, con la moneta corrente e con gli strumenti in possesso, ...

Salvini : non all'uscita dall'euro ma alcuni trattati vanno riVISTI : “L’uscita dall’euro non è nel programma di governo”: lo ha assicurato il vice premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella conferenza stampa tenuta a Mosca. “E’ una moneta senza popolo e banca che non ha precedenti nella storia dell’uomo - ha aggiunto Salvini - ma dobbiamo lavorare in questa realtà, con la moneta corrente e con gli strumenti in possesso, ...

I VISTI cancellati dall’Australia : Soprattutto ai neozelandesi che hanno commesso un qualsiasi reato, creando grossi problemi anche alle loro famiglie The post I visti cancellati dall’Australia appeared first on Il Post.

Meteo Liguria - allerta gialla per temporali mercoledì/ PreVISTI forti rovesci dalle 3 di questa notte : Meteo Liguria, allerta gialla per temporali mercoledì: Previsti forti rovesci dalle ore 3 di questa notte fino alle 15:00 di domani pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Zucchero e gli altri VISTI dall'ex manager : Il mondo della musica meno". Perché se a quei tre ragazzini che ha visto e fatto crescere professionalmente negli anni ha dovuto chiedere di smettere di dirgli grazie, non è stato così per altri ...

Gigi Buffon-Alena Seredova : “Si sono riVISTI!”. Le foto esclusive : cosa è successo all’incontro a quattro anni dalla separazione : Queste foto e questo incontro erano attesi da molto tempo: quattro anni per la precisione. Dopo un matrimonio durato ben nove anni, Gigi Buffon e Alena Seredova si sono detti addio nel 2014 e da allora le loro strade si sono separate. Lei è fidanzata col manager Alessandro Nasi, mentre lui è papà di Leopoldo Mattia, nato dalla sua relazione con la conduttrice Sky Ilaria D’Amico. Gli ex però si sono rincontrati, fotografati da ‘Diva ...

Estate - Federalberghi : "PreVISTI 260 mln di pernottamenti - più di metà dall'estero" : L'associazione di categoria mostra ottimismo in vista della stagione vacanziera nel nostro Paese, evidenziando l'apporto degli stanieri

Sense8 e la lotta per un finale VISTI dall'attrice italiana che ci ha recitato : "E Lana è riuscita a raccontare in mondo magnifico e stupito come il sesso possa essere l'unione e la pace tra tutte queste differenze." Il suo ruolo"che ricorda a tratti quello toccato in un altro ...