: Vermont, 14 enne si candida governatore - TelevideoRai101 : Vermont, 14 enne si candida governatore -

Uno studente di 14 anni sidel, negli Stati Uniti e affronta domani (oggi martedì) le primarie democratiche. L'adolescente, Ethan Sonneborn, lo fa sfruttando una peculiarità nella Costituzione di questo Stato che non impone un limite di età per competere per il governo.Iti devono aver vissuto nelper almeno 4 anni,ma Ethan ci vive da quando è nato. Nel suo sito web si proclama difensore delle famiglie della classe media e della classe operaia,definendosi progressista.(Di martedì 14 agosto 2018)