Valute dei mercati emergenti in ripresa | il Rand guadagna il 2% sul dollaro

finanza-infograficando

(Di martedì 14 agosto 2018) Dopo aver toccato il minimo di due anni contro il, ilsudafricano prova il rimbalzo epiù del 2% questo martedì (almeno per adesso). Rimane però la forte sensazione di pesantezza sull'intero settore delledei, dal momento che gli investitori hanno scaricato le loro attività in questia causa dei timori sull'economia turca.Ilè una delledeipiù scambiate al mondo, e la coppia Usd-Zar pur non essendo tra le coppie dipiù volatili forex, è altamente suscettibile alle oscillazioni dell'umore neiglobali. Lunedì anche la valuta africana ha sentito il peso della forte svalutazione della Lira turca, che è stata trascinata al ribasso dalle preoccupazioni per le richieste del presidente Tayyip Erdogan di abbassare i tassi di interesse e dal peggioramento dei legami con gli Stati Uniti. La...