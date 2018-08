Vaccini a scuola | nuova giravolta Per ora vale la vecchia legge

Ma quindi - alla fine - come funziona con i Vaccini a scuola? : Tra un mese ricominciano le lezioni e la legge Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie è ancora in vigore: cosa bisogna fare tra "autocertificazioni" e "obblighi flessibili" The post Ma quindi, alla fine, come funziona con i vaccini a scuola? appeared first on Il Post.

Scuola - Di Maio : ‘Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i Vaccini’ : Il vicepremier Luigi Di Maio, nel corso di un’intervista pubblicata dal quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, ha parlato anche di Scuola ed, in modo particolare, della scottante questione relativa ai vaccini. Il leader del Movimento Cinque Stelle ha confermato come il nuovo anno scolastico 2018/2019 comincerà secondo la normativa disposta dal decreto Lorenzin. Di Maio: ‘L’anno scolastico 2018/2019 inizierà con ...

Vaccinazioni - petizione raccoglie 170mila firme : “Difendiamo tutti i bambini - sì ai Vaccini per andare a scuola” : “Difendiamo tutti i bambini, sì ai vaccini per andare a scuola”. Si chiama così la petizione lasciata su change.org da un gruppo di genitori che hanno figli con patologie al fegato. La petizione in pochi giorni ha raccolto oltre 170mila adesioni ed è rivolta al premier, al ministro della Salute e a tutti i parlamentari. Il documento chiede di evitare il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale perché potrebbe avere conseguenze anche ...

Vaccini - la scuola materna denuncia la mamma no vax che si è vantata sui social di aver falsificato il certificato della figlia : Una mamma no vax si è vantata su Facebook di aver falsificato i certificati sui Vaccini della figlia, ingannando la scuola materna sull’obbligo di copertura, così la paritaria “Maria Bambina” di Esine nel Bresciano ha deciso di denunciarla. La donna, non solo ne faceva un vanto, ma spiegava passaggio per passaggio come aggirare il sistema e contraffare la documentazione che permette ai bambini di poter accedere all’asilo. ...

Vaccini - la mamma no-vax che falsificava i certificati denunciata dalla scuola : La paritaria Maria Bambina di Esine, nel bresciano, ha deciso di sporgere denuncia dopo le segnalazioni arrivate da tutta Italia

"Sì ai Vaccini a scuola". 135mila firme per la petizione delle mamme contro l'autocertificazione : "Sì" ai vaccini obbligatori per poter frequentare la scuola: la petizione di un gruppo di mamme, i cui figli sono immunodepressi in conseguenza di un trapianto di fegato, lanciata su Change.org e arrivata ormai a oltre 135mila firme in soli sette giorni. La lettera sarà inviata a tutti i parlamentari "per evitare che gli emendamenti proposti al Decreto Milleproroghe rendano inutile la legge attualmente in vigore"."Siamo un gruppo ...

Come funzionerà l'obbligo flessibile per i Vaccini a scuola. I 5 articoli del ddl : L'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola diventerà 'flessibile': scatterà solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. In tutti gli altri casi, basterà rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. È questa la strada intrapresa con il disegno di legge M5s-Lega, presentato lo ...

Vaccini - il nonno medico : “Mia nipote di 6 anni è immunodepressa - come può andare a scuola?” : Il nonno medico internista e infettivologo: "Ho una nipotina di appena sei anni operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. E ora cosa si fa? Non la mandiamo a scuola? O la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati? e chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili?Continua a leggere

Vaccini - obbligo flessibile - ecco il testo. Cosa fare per il rientro a scuola : Il disegno di legge sull’«obbligo flessibile» annunciato da mesi dalla ministra della Salute Giulia Grillo e «messo a terra» da un gruppo di senatori giallo-verdi - primi firmatari sono Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega), che lo hanno appena depositato - punta dichiaratamente a «rimodulare le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale». Ma soprattutto a «promuovere la salute pubblica anche per proteggere ...

Vaccini a scuola : tutto quello che c'è da sapere : Per l'anno scolastico 2018 2019 tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione...

Vaccini - strappo dei presidi : 'Niente scuola senza certificati'. Grillo : 'Polemica surreale' : 'Sembra un atto politico contro di me' sostiene la ministra della Salute, che aggiunge: 'Vale l'autocertificazione, presentata una proposta di legge che introduce l'obbligo flessibile' -