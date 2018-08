: Usa, uccide uomo dopo lite: arrestato - TelevideoRai101 : Usa, uccide uomo dopo lite: arrestato - Elisa27071981 : @Twitter @TwitterSupport ti ho segnalato @uzunkokcan perché ha pubblicato un video agghiacciante dove un ragazzin… - Stefani83886824 : RT @o_ribell: @Ale_Mussolini_ Non denunciano chi le stupra ,chi le usa violenza ,ma denunciano una foto ! Brava brava la ragazza . Invece d… -

La polizia haMichael Drejka, 47 anni per l'omicidio di Markeis Mcglocktonunaper un parcheggio per disabili in Florida. Drejka è bianco, mentre Mcglockton era nero. Inizialmente Drejka non era statograzie alla legge statale che consente la legittima difesa alle persone che sostengono di aver agito per auto difesauna sparatoria o un incidente violento.Ma dai video risulta che Drejka ha sparato alle spalle a Mcglockton mentre si allontanavache lo aveva spinto a terra.(Di martedì 14 agosto 2018)