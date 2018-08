Usa | Trump firma legge per ' frenare' investimenti cinesi

Lira turca ancora sotto tiro. Ankara accUsa i social network ed Erdogan attacca Trump : 'I fondamentali della nostra economia - dice il presidente turco - sono molto forti, faremo il possibile per risolvere la questione'. Avviata un'indagine su 346 account -

"Turchia sotto assedio" - Erdogan accUsa Trump di tradimento : "Cercate di sparare alle spalle del vostro alleato. Non possiamo accettarlo". Così il presidente della Turchia Recep Tayyip...

Trump contro l'Harley Davidson : 'Se lascia gli Usa molti la boicotteranno' : Many @harleyDavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. ...

Midterm Usa - le elezioni si avvicinano e nessuno è al sicuro. Nemmeno Trump : Meno di tre mesi alle elezioni di medio termine (le Midterm elections) negli Stati Uniti: martedì 6 novembre, i cittadini americani saranno chiamati a rinnovare tutta la Camera – 435 seggi, i deputati hanno mandati biennali – e un terzo del Senato – 100 seggi, i senatori restano in carica sei anni -, oltre che a votare per numerosi governatori e assemblee statali e a esprimersi su tutta una gamma di referendum e consultazioni ...

Forza spaziale Usa : Trump vuole la nuova armata/ Ultime notizie - Pence : "Arginare nuove minacce agli Usa" : Forza spaziale USA: annunciata la nuova armata. Ultime notizie: proteggerà dagli attacchi ‘extra-terrestri'. Ne ha parlato ieri al Pentagono il vice-presidente Pence(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:50:00 GMT)

Trump attacca i giocatori della Nfl : in piedi durante l'inno Usa o sospesi senza paga : Donald Trump rilancia la sua ormai famosa 'faida' contro i giocatori della Nfl che, in segno di protesta contro la violenza eccessiva della polizia contro gli afroamericani, sono tornati a ...

Midterm Usa - boom di candidate donne : 185 alla Camera - 143 sono democratiche. È la reazione al sessismo di Donald Trump : C’è un dato importante che emerge dalle primarie USA dello scorso martedì: la presenza sempre più massiccia di candidate donne. Con le primarie in Michigan, Missouri, Kansas e Washington, le donne candidate alla Camera il prossimo novembre saranno complessivamente 185 (il record precedente, nel 2016, era stato di 167 donne). Quattordici Stati americani devono ancora tenere le loro primarie, quindi il numero di candidate donne è probabilmente ...

Amianto di nuovo legale negli Usa : la controversa decisione di Trump : A festeggiare la decisione di Trump è una delle poche industrie produttrici di Amianto rimaste nel mondo, la russa ' Uralasbest ', che ha deciso di stampare la faccia di Trump sulle confezioni di ...

Un consigliere di Casale Monferrato scrive a Trump : "L'amianto è pericoloso - non ricominciate a Usarlo" : Era stato bandito, in tutto il mondo, nel 1989, ma da qualche giorno l'utilizzo dell'amianto nell'edilizia è di nuovo legale negli Stati Uniti. La decisione, presa dall'Epa (Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti), ha suscitato lo sconcerto di Luca Servato, consigliere comunale di Casale Monferrato, il comune in provincia di Alessandria tristemente noto per la morte di più di 2500 persone, dovuta proprio al contatto ...

La lira affonda - la Turchia accUsa gli Usa. E Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio : Non si arresta il crollo della lira turca che, in avvio di contrattazioni, è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro, secondo quanto riporta Bloomberg. La valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche del Paese, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul biglietto verde per poi recuperare un po’ di terreno e ora trat...

I genitori di Melania diventano cittadini Usa con legge che Trump vuole abolire : I genitori della first lady americana Melania Trump, Viktor e Amalija Knavs, sono diventati cittadini statuntensi, dopo aver giurato a New York.Il New York Times sottolinea, però, che la legge che ha permesso ai signori Knavs di diventare cittadini americani è proprio quella che Donald Trump, loro genero, vorrebbe abolire. Si tratta infatti della "chain migration", l'immigrazione a catena, con la quale il presidente Usa indica tutte le norme ...