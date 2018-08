Usa | ok corte Nebraska a prima esecuzione con Fentanyl

Usa : un anno fa Charlottesville - a Washington cortei opposti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il corteo neonazista che spaventa gli Usa a un anno da Charlottesville : Un anno dopo la giornata di odio di Charlottesville , i suprematisti bianchi sfilano a Washington. I neonazisti ora vogliono correre per il Congresso

Usa : scorte greggio in calo - deluse le stime del consensus : In decelerazione le scorte di greggio negli Usa che nella settimana appena trascorsa, secondo i dati resi noti dall'EIA, sono calate di 1,4 milioni passando dai 408,7 MBG della scorsa settimana ai 407,...

Usa : DoE - scorte greggio -1 - 351 mln barili - sotto le stime : Milano, 8 ago. (AdnKronos) – In calo le scorte di greggio negli Usa nella settimana che si è conclusa lo scorso 4 agosto. Secondo quanto riferisce il dipartimento dell’Energia, si sono ridotte di 1,351 milioni di barili . Il dato si confronta con un incremento di 3,893 della precedente rilevazione ed è peggiore delle attese degli analisti che indicavano un calo maggiore, pari a .2,8 milioni. L'articolo Usa: DoE, scorte greggio ...

Petrolio - crescono a sorpresa le scorte in Usa . Prezzi giù : Teleborsa, - Aumentano inaspettatamente le scorte di greggio negli USA. Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio nella settimana conclusa al 27 Luglio, ...

Petrolio - crescono a sorpresa le scorte in Usa . Prezzi giù : Aumentano inaspettatamente le scorte di greggio negli USA. Secondo l' EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio nella settimana conclusa al 27 Luglio, sono ...

Italia-Usa : Berlusconi - da Trump solo cortesia e simpatia per Conte : ... accompagnato però dalla richiesta di attenersi ad alcuni indirizzi della politica americana. Conte ha riscosso simpatia, ma non bisogna confondere la simpatia con l'autorevolezza. Nella sostanza non ...