Alcunidel nordest degli Stati Uniti e autorità delle province orientali delhanno sollecitato la fine della guerra commerciale tra i due paesi e una rinegoziazione reciprocamente conveniente dell'accordo Nafta. Nonostante la disputa in atto tra Washington e Ottawa, i partecipanti al 42/o inannuale tra idel New England e amministratori delorientale hanno sottolineato come i legami commerciali tra queste aree restino forti.(Di martedì 14 agosto 2018)