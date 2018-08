ilmattino

: Uomo gettato tra i rifiuti, identificato il branco: «Un gioco contro la noia» - TERRANOSTRA | NEWS - terranostranews : Uomo gettato tra i rifiuti, identificato il branco: «Un gioco contro la noia» - TERRANOSTRA | NEWS - JAranguena : @centriculturali SIETE IMMANENTISTI 'CATTOLICI' 'In Heidegger le categorie a priori di Kant sono sostituite dalla s… - marco13591493 : Napoli, baby gang scatenate: uomo gettato nei rifiuti e molestie a donne... -

(Di martedì 14 agosto 2018) Lo hanno fatto un po' perun po' per scherzo, tanto per ingannare il tempo, anche perché - a sentirli ragionare - in fondo in fondo, a Napoli non c'è niente di buono da fare. Ma guai a chiamarli ...