Un video mostra un fantastico tema dinamico non ufficiale per PS4 dedicato alla prima

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo video gameplay ci mostra le sezioni stealth : Quest'oggi Square-Enix e Eidos Montreal hanno lanciato un nuovo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider, nel quale possiamo avere un assaggio delle parti stealth del gioco, così da vedere come si muoverà Lara nelle sezioni furtive della sua avventura.Come riporta Dualshockers ne filmato, riportato di seguito, possiamo vedere le meccaniche stealth: possiamo notare come Lara potrà cogliere di sorpresa i suoi nemici sfruttando un cespuglio o ...

WhatsApp - virus nei gruppi e nuova minaccia/ Falla dimostrata in video : nessun problema nelle chat individuali : WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:07:00 GMT)

DOOM Eternal si mostra in un primo - spettacolare video di gameplay : Sul palco della QuakeCon 2018, giusto qualche minuto fa, DOOM Eternal ha preso la parola per mostrarsi in un primissimo video di gameplay ufficiale, dopo che il gioco era stato annunciato all'E3 2018 senza che fosse possibile vederlo in azione.Come succede molto spesso quando parliamo di DOOM, il gameplay ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori per la quantità e la qualità dell'azione mostrata, dando un assaggio dell'arsenale che il ...

WHATSAPP - VIRUS NEI GRUPPI E NUOVA MINACCIA/ Falla dimostrata in video : il team sta lavorando per correggerla : WHATSAPP, VIRUS nei GRUPPI: NUOVA MINACCIA. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:06:00 GMT)

Il video gameplay di Red Dead Redemption 2 mostrato ieri girava su PS4 Pro : Dopo diversi trailer che mostravano le immagini e gli ambienti di gioco, finalmente Rockstar Games ha regalato agli spettatori un tuffo in Red Dead Redemption 2 con il suo primo video di gameplay e, vista l'incredibile grafica mostrata, in molti si sono chiesti quale fosse la piattaforma su cui girava il gioco.Secondo il Blog di PlayStation, i filmati di gioco sono stati presi da una PlayStation 4 Pro in 4K, tuttavia non sono stati forniti ...

Fortnite : un video off-screen mostra la versione mobile per Android su Samsung Galaxy S9+ : Stando a quanto comunicato da Epic Games, a breve anche gli utenti Android potranno finalmente mettere le mani sul popolare Fortnite.La compagnia, qualche tempo fa, ha confermato la finestra di lancio, fissata per l'estate del 2018.Nell'attesa, possiamo vedere per la prima volta il gioco in azione in versione Android su Samsung Galaxy S9+. Come riporta Fortnite Intel, XDA Developers ha avuto l'occasione di provare questa versione del celebre ...

Spider-Man torna a mostrarsi in un lungo video gameplay accompagnato dal commento del creative director Brian Intihar : L'uscita di Spider-Man per PS4 si avvicina sempre di più e rappresenta un'altra esclusiva di peso per la console di Sony. Negli ultimi tempi sono emerse altre interessanti informazioni sul gioco, come ad esempio la presenza di torri in stile Assassin's Creed.Ora, grazie a un nuovo video di gameplay pubblicato da PlayStation Access, possiamo tornare a vedere in azione Spider-Man.Il filmato, catturato dalla versione PS4 Pro, si presenta al suo ...

Xiaomi Pocophone F1 si mostra in un video unboxing : In Rete è apparso un video che ci mostra quello che dovrebbe essere l'aspetto sia frontalmente che posteriormente di Xiaomi Pocophone F1 L'articolo Xiaomi Pocophone F1 si mostra in un video unboxing proviene da TuttoAndroid.

Shadow of the Tomb Raider si mostra in nuovi video : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics hanno pubblicato una nuova serie di video di Shadow of the Tomb Raider, ed ognuno di essi si concentra su una caratteristica chiave del gioco. Shadow of the Tomb Raider: nuovi Gameplay Trailer mostrandoci un’anteprima del nuovo gameplay di Shadow of the Tomb Raider, la serie presenta elementi come lo stile combattimento, gli ambienti, le Tombe, le traversate pericolose e altro ...

Il fan remake in Unreal Engine 4 di Star Wars : Knights of the Old Republic si mostra in un nuovo video : Poem Studios e lo YouTuber 'MrMattyPlays' hanno rivelato alcune nuove sequenze in-Engine tratte dal fan remake del primo Star Wars: KOTOR in Unreal Engine 4, Star Wars: Knights of the Old Republic Apeiron. Apeiron è descritto come una revisione e una ristrutturazione del gioco originale con contenuti aggiuntivi, nuovi mondi, nuove missioni e molto altro.Come segnala DSOGaming, Apeiron è mosso da Unreal Engine 4 e una volta rilasciato sarà ...

Lost Soul Aside : un nuovo video mostra i combattimenti e una boss battle : Durante una trasmissione dal ChinaJoy di Shanghai, la divisione locale di Sony Interactive Entertainment ha mostrato il gameplay del popolare action RPG Lost Soul Aside.Come riporta Dualshockers, il filmato, in primo luogo, ci presenta combattimenti contro nemici comuni con difficoltà crescente, per poi passare a una battaglia contro un boss.La demo presenta in realtà lo stesso livello che abbiamo avuto l'occasione di ammirare alla GDC, ma ...

Sumo Digital : "non siamo noi a decidere quando mostrare un videogioco" : In occasione di un'intervista, Paul Porter di Sumo Digital si è espresso in merito alla creazione di titoli tripla A come Crackdown 3, per fare un esempio.Come riporta WCCFtech Porter ha parlato di come non sia la sua compagnia a decidere quando mostrare un videogioco come Crackdown 3:"Alla fine di tutto, mostriamo i giochi quando i publisher sono pronti, perché la decisione semplicemente non spetta a noi."Read more…

Jorginho mostra alla madre la sua nuova maglia del Chelsea - la donna si commuove [video] : 1/6 ...

Jorginho - che scena commovente! L’ex Napoli mostra alla madre la sua maglia - la donna si commuove [video] : La madre di Jorginho piange nello store del Chelsea alla vista della maglia con impresso il nome del figlio: la scena commovente Jorginho è volato al Chelsea dopo una trattativa serrata tra la dirigenza del Napoli ed il club inglese. Il centrocampista porta la madre allo store dei Blues dove la donna scorge subito la maglia del figlio calciatore. La reazione della mamma di Jorginho è commovente. La donna si lascia andare alle lacrime ed ...