Tyson Fury vs Francesco Pianeta | sabato a Belfast | Deontay Wilder sarà a bordo ring

Boxe - sfida stellare tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Accordo ormai in porto - appuntamento a novembre : Deontay Wilder e Tyson Fury potrebbero incrociare i guantoni a novembre. A dichiararlo è stato lo stesso Campione del Mondo WBC dei pesi massimi che, in attesa di organizzare l’incontro del secolo con Anthony Joshua per l’unificazione delle cinture della categoria regina, sfiderà dunque la gloria britannica ritornata sul ring qualche settimana fa dopo una lunga assenza. L’appuntamento dovrebbe essere a Las Vegas (USA), le prime ...

Deontay Wilder conferma e stuzzica Joshua : 'Combatterò con Tyson Fury - lui non ha paura' : Deontay Wilder sembra letteralmente fuori di sé dalla gioia. Intervistato dalla versione online del celebre magazine The Ring, il campione mondiale dei pesi massimi versione WBC si dichiara entusiasta ...

Deontay Wilder conferma : 'Combatterò con Tyson Fury' e stuzzica Joshua : 'Lui non ha paura' : Deontay Wilder sembra letteralmente fuori di sé dalla gioia. Intervistato dalla versione online del celebre magazine The Ring, il campione mondiale dei pesi massimi versione WBC si dichiara entusiasta della prospettiva di combattere contro Tyson Fury. Anzi va oltre, dicendo a chiare lettere che il match si fara' quasi sicuramente entro dicembre [VIDEO]. Accadra' certamente, non c'è dubbio - dice, in riferimento al match con Fury - anche se c'è ...

Deontay Wilder conferma : 'Combatterò con Tyson Fury' e stuzzica Joshua : 'Lui non ha paura' : Deontay Wilder sembra letteralmente fuori di sé dalla gioia. Intervistato dalla versione online del celebre magazine The Ring, il campione mondiale dei pesi massimi versione WBC si dichiara entusiasta ...

Deontay Wilder vs Tyson Fury a dicembre - la trattativa sarebbe a buon punto : Personaggi come Tyson Fury fanno bene alla boxe perché la rendono 'cinematografica'. In effetti la storia del pugile britannico avrebbe gli spunti giusti per un film, a partire da quando nel 2015 detronizzò il favoritissimo Wladimir Klitschko strappandogli le cinture iridate WBA, IBF, IBO e WBO. Poi la lunga inattivita', la sospensione nel 2016 per questioni di droga e due anni di lontananza dal ring, prima di rientrare lo scorso giugno contro ...

Tyson Fury senza freni : 'Joshua è una vergogna per la boxe' : Non c'è pace per Anthony Joshua che, dopo aver rischiato la rissa con Jarrell 'Big Baby' Miller [VIDEO] nel corso della conferenza stampa di presentazione del match che lo vedra' affrontare Alexander Povetkin a Wembley il prossimo 22 settembre con in palio quattro cinture dei pesi massimi, è costretto ad incassare anche le bordate del connazionale Tyson Fury. L'ex campione mondiale britannico lo ha definito “una vergogna per la boxe” perché, ...

Boxe : Tyson Fury torna sul ring e vince dopo quattro round : Fury , ex campione del mondo dei pesi massimi, non combatteva dal 28 novembre del 2015, dalla vittoria su Wladimir Klitschko che gli consentì di mettere le mani sulle corone Ibf, Wba e Wbo. L'...