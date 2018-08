Tuffi | Tania Cagnotto e la suggestione del rientro | ma ci sono Bertocchi Pellacani

Tuffi - il ritorno di Tania Cagnotto. Una nuova sfida a 33 anni - la più difficile : essere più forte del tempo : Magia e sincronismo tra aria e acqua. Tania Cagnotto e Francesca Dallapé erano questo: pura poesia per chi sa apprezzare le movenze e l’arte di un tuffo che non è solo tecnica ma espressione di se stesse. “Io e Tania non ci siamo mai parlate. Dopo un tuffo o durante una gara. Ma quei silenzi erano espressione della nostra totale sintonia, della nostra profonda simbiosi“. Parole a cui non serve aggiungere altro… Ebbene, dopo aver ottenuto otto ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente” : “Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo. Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente“. Così Tania Cagnotto non esclude, dunque, un suo ritorno alle gare, dopo i tentennamenti di questi mesi che sono seguiti alla ...