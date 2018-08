Trame Il Segreto | Julieta accetta di sposarsi | Prudencio si salva dopo l' incidente

Trame Il Segreto : Severo scompare nel nulla - la chiamata di Aurora gela il sangue a Emilia : Il Segreto torna con le anticipazioni che riguardano il movimentato paesino di Puente Viejo. Nelle prossime puntate, sentiremo parlare ancora di Aurora Castro, partita ormai da tempo per la Francia con Beltran. La giovane contattera' Emilia per darle una comunicazione molto importante che riguarda Maria e Gonzalo. La famiglia Valbuena corre un grave pericolo in quel di Cuba. Intanto Severo comincera' a nutrire dei sospetti verso Carmelo, visto ...

Il segreto - Consuelo vuole fuggire da Puente Viejo : anticipazioni Trame dal 12 al 18 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: un crollo improvviso terrorizza Puente Viejo Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 12 al 18 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 agosto 2018: Mentre Julieta si sente in colpa per la disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza, Donna Francisca e Prudencio continuano a tessere la loro ragnatela di imbrogli e inganni. Intanto, Severo e Carmelo devono trovare il modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia… Severo viene arrestato per l’omicidio di Venancia. ...

Il segreto - un crollo ferma la festa di Puente Viejo : anticipazioni Trame dal 5 all’11 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 5 a sabato 11 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: la morte di Candela Il segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di Donna Angustias ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 5 all’11 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 5 a sabato 11 agosto 2018: Carmelo non concede a Severo il permesso per far visita in carcere a Venancia, temendo che la donna possa provocarlo a tal punto da scatenare in lui una reazione violenta. Don Anselmo, dopo il trauma subito, non ricorda di essere un sacerdote ed è convinto, al contrario, di avere avuto una relazione passionale con Francisca (tanto che appena la incontra la ...

Il Segreto - puntate spagnole e Trame prossima settimana : Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: una macabra scoperta Il Segreto fino a settembre andrà in onda dal lunedì al sabato, dalle 18:45 alle 20. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Mauricio, il fidato capomastro di Donna Francisca, farà una macabra scoperta. Fe ritorna a Puente Viejo e aiuta Nazaria a liberare il figlio Miguel. L’ex cameriera di Francisca apre un negozio di vini e fa pace con Mauricio. Il capomastro ...

Il Segreto le Trame della prossima settimana : da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto 2018 : Venancia ha rapito Carmelito e telefona a Candela, invitandola a raggiungerla. La donna cadrà vittima della trappola della perfida ex suocera. Francisca minaccia ancora una volta Julieta.

Il Segreto - la morte di Candela : anticipazioni Trame dal 29 luglio al 4 agosto : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Francisca e Raimundo si sposano Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella di ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto 2018: Julieta ribadisce a Prudencio che non andrà più alla villa, per nessun motivo. Nazaria prova a sottrarre la chiave della cassaforte a Mauricio ma non ci riesce, quindi Vicente organizza un piano per aggredire Mauricio e chiede a Nazaria di costruirsi un alibi. Raimundo convoca Saul per parlargli, ma il ragazzo reagisce male. Candela, rileggendo con ...

Il Segreto - anticipazioni 23-28 luglio e Trame spagnole : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la morte di Saul Il Segreto sta andando in onda su Canale5 dal lunedì al sabato, dalle 18:45 alle 20:00. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano due clamorose novità: la gravidanza di Emilia e la morte di Saul. Emilia e Alfonso, per sfuggire all’ accusa di omicidio, decidono di lasciare Puente Viejo. I coniugi Castaneda, accusati di aver ucciso il generale Perez de Ayala, vengono ...

Il Segreto le Trame della prossima settimana : da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018 : Mentre Candela scopre che Venancia è colpevole del rapimento di Carmelito, Julieta si fidanza con Prudencio. Donna Francisca convola a nozze con Raimundo.

Il segreto - Francisca e Raimundo si sposano : anticipazioni Trame dal 23 al 28 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 luglio a sabato 28 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Candela pensa che Venancia abbia rapito suo ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 22 al 28 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 22 a sabato 28 luglio 2018: Venancia è sparita improvvisamente lasciando solo un biglietto, pieno di odio verso Candela; Severo pensa sia colpa di quest’ultima che ha fatto troppa pressione sull’anziana. Hipolito è contento di aver finito la sua opera e la decanta a Onesimo, ringraziandolo di essere la sua musa. Raimundo è abbattuto e Don Anselmo riesce a farsi spiegare il ...

Anticipazioni Il Segreto - le Trame 16 - 21 luglio : ancora preoccupazioni per Carmelito : Continuano le Anticipazioni della soap opera di Canale 5 Il Segreto, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Puente Viejo e che ci terra' compagniaa anche tutta l'estate. Il Segreto va in onda in Italia [VIDEO] dal 2013 e in questi cinque anni si sono avvicendati numerosi protagonisti. Come dimenticare gli storici Tristan e Pepa, entrati nei cuori di 4 milioni di telespettatori. Anche la coppia composta da Gonzalo e Maria ha fatto ...