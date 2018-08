Torino | bloccato lo scambio Iago-Zaza con il Valencia

Torino - arrestato il rapinatore del supermercato. Era stato bloccato da richiedente asilo : I carabinieri di Torino hanno fermato l’uomo che il 30 giugno tentò una rapina nel supermercato Presto Fresco in via Mercadante, sventata da Ewansiha Osahon,un 27enne nigeriano richiedente asilo. Le telecamere hanno filmato la scena della rapina in cui si vede il migrante trattenere il rapinatore, Ermes Simone Marinelli, un torinese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il migrante mentre tratteneva il ladro gli aveva scostato ...