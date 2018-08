Tennis | US Open 2018 | il calendario e le date Programma | orari e tv

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Rafael Nadal dà forfait. Lo spagnolo sceglie di riposare in vista degli US Open : Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimana Tennistica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo Masters 1000 (record), ha deciso di dare forfait e non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in ...

Tennis : Fognini batte Del Potro e vince open Los Cabos : Fabio Fognini ha battuto Juan Martin del Potro nella finale dell'open di Los Cabos per 6-4, 6-2 e ha così conquistato il suo ottavo titolo dell'Atp Tour. Con il primo successo sul cemento della sua carriera, Fognini è alla terza vittoria di quest'anno dopo quelle di San Paolo e Bastad, e dovrebbe quindi avanzare di un posto nel ranking mondiale, piazzandosi 14esimo.

Francesco Passaro domina l'Open dell'Umbria Tennis allo Junior : Il portacolori di casa fa suo il titolo battendo il finale Tommaso Lippi , UMWEB, Perugia. Profeta in patria Francesco Passaro, che si aggiudica il titolo del torneo Open del circuito Umbria Tennis ...

Tennistavolo - Australian Open 2018 : Ding Ning rimontata in finale - doppietta per Sang-su Lee : Si è concluso pochi minuti fa a Geelong l’Australian Open di Tennistavolo: dominio cinese nei singolari, mentre Sang-su Lee si conferma il re dei doppi, vincendo sia in quello maschile che nella nuova specialità olimpica del misto. Di seguito tutti i risultati delle finali del torneo di categoria World Tour Platinum. Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum Australian Open, Geelong (AUS) Singolare maschile Xin Xu batte Dingshuo Liu 4-1 ...

Tennis - Francesco Passaro domina l'Open dell'Umbria Tennis allo Junior : Profeta in patria Francesco Passaro, che si aggiudica il titolo del torneo Open del circuito Umbria Tennis disputato sui campi in terra rossa dello Junior Tennis Perugia. E proprio su quei campi, dopo ...

Tennistavolo - Korea Open 2018 : triplo titolo per il padrone di casa Jang Woojin. Sorride anche Ding Ning : Si è concluso il Korea Open di Tennistavolo: grande prestazione del padrone di casa Jang Woojin che conquista tutti e tre i titoli, nel singolare maschile, nel doppio maschile e nel doppio misto, nuova specialità olimpica. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Woojin Jang (Kor) batte Jingkun Liang (Chn) 4-0 (11-8, 11-9, 11-7, 11-3) Singolare femminile Yuling Zhu (Chn) b. Meng Chen (Chn) 4-1 (11-4, 7-11, 11-8, ...

Aon Open Challenger : dal 2 al 9 settembre il grande Tennis a Genova : È scattato il conto alla rovescia per la 16esima edizione dell'Aon Open Challenger -Memorial Giorgio Messina , il torneo internazionale di tennis premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, che si disputerà a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dal 2 al 9 settembre 2018. Confermato il montepremi di 150mila dollari , che certifica ancora una volta come il torneo di ...

AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina - torna il grande Tennis a Genova : GLI SPETTACOLI Come ogni anno, sono in programma grandi appuntamenti nel corso della settimana del torneo con importanti artisti che andranno in scena nel centrale 'Beppe Croce' prima delle partite ...

Tennis - in pochi mesi si è ribaltato il mondo : agli Us Open sarà bagarre! : Us Open più incerti che mai, le gerarchie sembrano “mescolarsi” come raramente è accaduto: i giovani devono dare risposte, occhio ai veterani dal dente avvelenato Il mondo del Tennis, negli ultimi mesi, ha vissuto delle notevoli “montagne russe”. Big spodestati, giovani in rampa di lancio ridimensionati e vecchi lupi di mare alla ribalta. Insomma, è successo un po’ di tutto, sopratutto in un Wimbledon ...

Tennis - US Open 2018 : cinque italiani nel tabellone principale. Fabio Fognini guida la truppa del Bel Paese : E’ stata resa nota l’entry-list dei prossimi US Open di Tennis, ultimo Major dell’anno in programma dal 27 agosto al 9 settembre, e saranno cinque gli italiani nel tabellone principale. A guidare la truppa italiana ci sarà Fabio Fognini che vuol dimenticare la brutta esperienza dell’anno scorso, quando fu squalificato dal torneo per insulti al giudice di linea nel corso del match contro l’altro azzurro Stefano ...

Tennis - Us Open da record : avrà il montepremi più ricco al mondo : Us Open sempre più ricchi con il montepremi del torneo americano che sale del 5% rispetto alla passata stagione raggiungendo cifre folli Gli americani si sa, amano fare le cose in grande, ed anche in occasione degli Us Open di Tennis sarà così. E’ stato infatti varato il montepremi più cospicuo al mondo, che da questa estate andrà a rimpolpare le tasche dei Tennisti partecipanti al caldo torneo americano. Il torneo andrà in scena dal ...

Tennis - anche gli Us Open si ‘uniformano’ : niente più lanci per i raccattapalle : Us Open che si adeguano al sistema adottato dagli altri Slam per quanto concerne il comportamento dei raccattapalle durante le gare anche gli Us Open si uniformeranno al sistema adottato già negli altri Slam per lo spostamento delle palline da una parte all’altra del campo. Quindi per i raccattapalle niente più lancio a scavalcare la rete ma passaggio delle palline facendole rotolare a terra, da una posizione all’altra. Lo ha ...

Tennis : Rafa Nadal vince gli Open di Francia per l'undicesima volta. Thiem battuto 64/63/62 : Non c'è mai stata partita, il numero uno del mondo ha dominato la partita contro un ottimo avversario, mai in grado di spezzare il palleggio e 'brekkare' l'avversario. Mai nessun Tennista ha vinto ...