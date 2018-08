Tennis – Classifica Wta | Halep sempre in vetta | tante novità nella top ten

Tennis – Classifica Atp : Nadal sempre numero 1 - Fognini migliore azzurro : Rafa Nadal ancora in vetta alla Classifica Atp: Fognini migliore azzurro, il ligure è 14° C’è una sola novità nella top-ten Atp sempre guidata da Rafael Nadal, reduce dal poker nel Masters 1000 canadese, alla sua ottava settimana del settimo regno: lo spagnolo ha 3.740 punti di vantaggio sullo svizzero Roger Federer. Scambio di poltrona tra Juan Martin Del Potro, che sale al terzo posto firmando il best ranking,ed Alexander Zverev, ...

Tennis - Ranking WTA (13 agosto) : Simona Halep in vetta - Garcia scala la classifica - Giorgi n.1 italiana : Diverse variazioni nella top10 del Ranking WTA del Tennis. La rumena Simona Halep, vittoriosa nel WTA di Montreal (Canada) per la seconda volta in carriera superando l’americana Sloane Stephens, ha portato a quasi 2000 punti il vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki, tallonata ormai dalla finalista del torneo citato: Stephens, infatti, è a 408 punti dalla n.2 della graduatoria. Perde due posizioni l’ucraina Elina Svitolina (n.7) e ...

Tennis - classifica Atp e classifica Wta : Fognini e Giorgi primi azzurri : TORINO - Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il ligure, grazie al terzo titolo stagionale, l'ottavo in carriera, il primo sul cemento, ...

Tennis - classifica Wta : Halep prima - Giorgi 37ª : ROMA - Immutata la top ten del Tennis mondiale femminile: la romena Simona Halep è al comando per la 23ª settimana consecutiva, la 39ª complessiva, con 911 punti di vantaggio sulla danese ...

FIFA 18 in testa nella classifica software italiana - seguono Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Mario Tennis Aces : I Mondiali di calcio di Russia sono ormai conclusi ma, a quanto pare, i tantissimi appassionati e giocatori italiani sono ancora impegnati con FIFA 18, il titolo sportivo di EA, infatti, è in vetta nella classifica software italiana relativa alla week 28 del 2018.A chiudere il podio, questa settimana troviamo altri due giochi di notevole peso, ovvero Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, da poco disponibile anche su Switch, Xbox One e PC, e Mario ...

Tennis - Luca Nardi da record! A 14 anni è il più giovane di sempre a punti nella classifica Atp : È una delle più grandi promesse del Tennis italiano. Classe 2003, nativo di Pesaro, Luca Nardi a soli 14 anni e 10 mesi ha conquistato il suo primo punto ATP vincendo un match nell’ITF di Sassuolo (dov’è entrato in tabellone da lucky loser) contro Malla, numero 770 della classifica mondiale. I paragoni si sprecano. A tesserne le lodi è l’ex numero 42 del mondo Stefano Pescosolido, all’interno dello staff tecnico della ...

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...