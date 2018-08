Tecnologia | Google traccia i vostri movimenti | che vi piaccia o meno

meteoweb.eu

: Google può localizzare le persone anche senza consenso - SkyTG24 : Google può localizzare le persone anche senza consenso - 24h_Tecnologia : Play Store: tante app e giochi gratis o in offerta a ridosso di Ferragosto: Oltre 70 contenuti proposti senza costi… -

(Di martedì 14 agosto 2018)vuole sapere dove andiamo al punto da registrare i nostrianche con l’esplicita richiesta di non farlo. Un’indagine dell’Associated Press, confermata da esperti d’informatica, ha svelato che molti servizi disu dispositivi Android e iPhone conservano i dati sulla posizione anche nel caso in cui ci sia un’impostazione sulla privacy che vieta adi farlo.chiede sempre il permesso di usare le informazioni sulla posizione. Un’app comeMaps ricorderà di consentire l’accesso alla posizione se si usa l’app come navigatore. Se si acconsente alla registrazione della posizione nel tempo,Maps mostrerà questa storia in una cronologia che traccerà igiornalieri. Conservare i dati dei viaggi degli utenti minuto per minuto comporta dei rischi per la privacy ed è stato usato dalla polizia per determinare la posizione di alcuni sospettati. ...