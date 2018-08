Tc New Country Club Frascati nuoto | la Furfaro decima sui 50 dorso ai campionati

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : Furfaro vice campione regionale su 50 e 200 dorso : Roma – Botti di fine stagione per il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. I ragazzi del responsabile Daniele Tavelli si sono comportati in maniera brillante ai recenti campionati regionali che si sono tenuti presso lo Stadio del Nuoto al Foro Italico di Roma. A spiccare è stata Francesca Romana Furfaro, atleta classe 2003, che nella categoria Juniores ha conquistato uno splendido doppio argento sulle specialità dei 50 e dei 200 ...

Tc New Country Club Frascati - Laurenti : «Ottime risposte per i corsi estivi di baby e scuola nuoto» : Frascati (Rm) – Un’iniziativa che il Tc New Country Club Frascati sta portando avanti da diversi anni e che ha sempre ottenuto delle buone risposte in termini di gradimento. Anche quest’anno i corsi estivi di nuoto, in particolari quelli per i più piccoli, stanno avendo un ottimo successo come conferma il direttore della piscina Elia Laurenti. «I corsi riguardano i bambini da 4 anni in su, ma ovviamente ci sono anche corsi estivi per adulti ...