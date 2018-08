Supercoppa Europea 2018 | Real Madrid-Atletico Madrid | le probabili formazioni C’è

Supercoppa Europea 2018 - Real Madrid-Atletico Madrid : programma - orari e tv. Come seguire la sfida in chiaro ed in streaming : Il primo atto della stagione continentale di calcio si giocherà a Tallin, in Estonia: domani sera, mercoledì 15 agosto, con inizio alle ore 21.00 alla Le Coq Arena si di sputerà la finale della Supercoppa Europea di calcio. Di fronte le due squadre di Madrid, dato che il Real è detentore, da tre anni ormai, della Champions League, mentre l’Atletico ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. I Blancos sono alla ricerca della ...