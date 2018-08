ilgiornale

: RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Stupra diciassettenne al Parco delle Cave Arrestato un bengalese - alcinx : RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Stupra diciassettenne al Parco delle Cave Arrestato un bengalese - Notizie_Milano : Il Giornale: Stupra diciassettenne al Parco delle Cave Arrestato un bengalese - Ale_De_Chirico : Stupra diciassettenne al Parco delle Cave Arrestato un bengalese -

(Di martedì 14 agosto 2018) Una 17enne italiana, cameriera in un locale sui Navigli, ha denunciato di essere statata da un venditore ambulante del Bangladesh nella notte tra il 5 e il 6 agosto nel. L'uomo è statodai carabinieri. La ragazza, che conosceva di vista ile sapeva di piacergli ma non aveva mai ricambiato le avance, ha acconsentito a essere accompagnata a casa dopo il lavoro. Una volta che sono rimasti soli, lui l'ha assalita e violentata. Si è guadagnato la fiducia di una ragazza di 17 anni, una cameriera che conosceva di vista. Le sue avance non erano mai andate oltre un invito, sempre declinato dalla giovane, a bere qualcosa insieme. Poi però non appena si è trovato solo con lei in un luogo isolato, l'ha assalita eta. Nonostante il disperato tentativo della vittima di urlare e opporre resistenza. La violenza sessuale si è consumata nella notte tra il ...