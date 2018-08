State of Mind | Recensione | Trailer e Gameplay

Benvenuti nella Berlino del 2048 : State of Mind ha una data di uscita : Berlino, 2048. Richard Nolan è un giornalista la cui vita sta cadendo a pezzi. Sua moglie e suo figlio sono scomparsi nel nulla e i suoi ricordi stanno progressivamente scivolando verso l'oblio.Questa è l'interessante premessa narrativa di State of Mind, thriller futuristico pubblicato da Daedalic che nella giornata di oggi si mostra in un nuovissimo trailer pubblicato per annunciare la data di uscita ufficiale: il titolo realizzato con un ...

Daedalic Entertainment svela data d'uscita e requisiti PC di State of Mind : Daedalic Entertainment ha da poco annunciato la data d'uscita di State of Mind, l'avventura thriller che promette di farci immergere in un futuro distopico dove sarà centrale il tema del transumanesimo.State of Mind sarà disponibile su Steam e GOG a partire dal prossimo 16 agosto e si ambienterà in un mondo a metà tra una realtà materiale distopica e un futuro virtuale utopico. Nel futuro l'umanità sarà in netto declino a causa della mancanza di ...