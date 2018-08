“Soffro” Barbara d’Urso e l’appello al figlio Gian Mauro Carmelita è preoccupata

caffeinamagazine

(Di martedì 14 agosto 2018)d’Urso gioca e scherza sui social network., a volte, sembra quasi non prendersi neanche troppo sul serio: le sue pose irriverenti, le labbra pronunciate, i capelli raccolti e i sorrisi ammiccanti fanno parte del suo repertorio. Con buona pace degli haters che la criticano sempre: a 61 anni, infatti, Barbarella si mette in mostra come poche donne possono fare. Lei, conduttrice di punta della rete Mediaset grazie a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, pronta a tornare sul piccolo schermo anche in qualità di attrice grazie alla terza stagione de ‘La Dottoressa Giò’, rispedisce sempre al mittente le critiche. Come nella giornata di ieri quando ha gelato un follower che l’accusava di allungare le gambe con photoshop: “Sì, hai ragione – ha scritto lei in una Instagram Stories riprendendo proprio la parte bassa del suo fisico – le ...