Sei un codardo | Tu una demagoga Tweet e insulti tra Bardot e il

(Di martedì 14 agosto 2018) La guerra on line, glie la rabbia. A 83 anni Brigittenon molla. La lotta in difesa degli animali è la sua crociata, la sua ragione di vita e non smette di ricordarlo al mondo. Lo ha ribadito sabato, durante un'intervista a "Var Matin", quando si è scagliata contro la caccia, e in particolar modo quando non ha risparmiato critiche eal ministro per l'ambiente Nicolas Hulot: "Queldi prima classe di Hulot", arrivando perfino a chiederne la testa al presidente Macron. Accuse pesanti lanciate dalla più grande icona sexy che la Francia abbia mai confezionato, sparate addosso a un ignaro Hulot definendolo addirittura inutile, eppure pericoloso proprio per la sua inadeguatezza. Tutta colpa della caccia, della linea del ministro che vuole ridimensionare ma non vietare. Anche se lui stesso, pochi mesi fa, aveva criticato la caccia con i cani definendola "una ...