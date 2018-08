Roma Trasporto pubblico | l’11 novembre i referendum consultivi

Roma : Sciopero trasporto pubblico - la situazione : Roma – Lo Sciopero del trasporto pubblico indetto dal sindacato Ugl è’ scattato alle 8.30 e si concluderà alle 12.30. La situazione sulla rete è stata comunicata dall’Agenzia per la Mobilita’. La Metro A è regolare. La Metro B è attiva ma il servizio, a causa di un guasto tecnico, è interrotto tra le stazioni Castro Pretorio e Ionio, e tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini. Metro C è regolare. Per quello che riguarda la ...