ROF 2018 Adina | la torta nuziale che ravviva il Festival di Pesaro

Riforma pensioni 2018/ Magistrati e pROFessori universitari salvi dal taglio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Magistrati e professori universitari salvi dal taglio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 13 agosto(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:16:00 GMT)

ROF 2018/ La “rara” Ricciardo e Zoraide non convince tutto il pubblico di Pesaro : L’11 agosto il Rossini Opera Festival, giunto alla trentanovesima edizione, è stato inaugurato con una nuova produzione di Ricciardo e Zoraide. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 07:47:00 GMT)LETTERA/ Morte del cd? Non lasciateci solo note liquide, ridateci la cultura dell'ascoltoFESTIVAL DI SALISBURGO/ La Dama di Picche, un successo che rende giustizia a cast e orchestra

ROF 2018 - applausi alla prima di 'Ricciardo e Zoraide' : Pesaro, 12 agosto 2018 - Galà per 300 selezionatissimi invitati nel giardino della maison Ratti , ieri sera, per la prima di Riccardo e Zoraide , opera che ha aperto l'edizione speciale del Rossini ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Schuttert pROFeta in patria a Valkenswaard! Ehning beffato per un centesimo - ottimo sesto Zorzi : L’olandese che non ti aspetti si rivela profeta in patria a Valkenswaard, nella 14^ tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Frank Schuttert ha trionfato grazie a due netti in sella a Chanti’s Champion nel Grand Prix più importante del weekend, ma a fare la differenza tra lui e il secondo classificato, il tedesco Marcus Ehning, passa appena un centesimo. Nel barrage, infatti, Schuttert ha fermato il cronometro su 39”89, mentre ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ I pROFessionisti danneggiati da Lega e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. I professionisti danneggiati da Lega e M5s. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 agosto(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 11:12:00 GMT)

MicROFestival 2018 - II edizione : INFO/FONTE: Ufficio Stampa 'Microfestival' Microfestival 2018 - II edizione varie sedi Friuli UD Dal 07/08/18 al 11/08/18 Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario Lello Costa: 'Squame di luce' ...

Adriana Volpe conduce PROFumo d’estate prima di Pechino Express 2018 : Pechino Express: Adriana Volpe alla guida di Profumo d’estate Si chiama Profumo d’estate il nuovo programma di Adriana Volpe che andrà in onda da sabato 18 agosto alle 17.15 su Rai2. Il format sarà incentrato su tre puntate speciali con temi legati alle vacanze, ai figli e ai matrimoni. Intervistata da Blogo, la Volpe si è detta molto entusiasta perchè per la prima volta condurrà un programma ideato e scritto da lei: “Sono ...

Nuoto - Europei 2018 : Piero Codia - quando il cuore va oltre il pronostico. Una sorpresa che pROFuma di consapevolezza : Era al largo, ai limiti della vasca, dove nessuno ti calcola, dimenticato da tutti, sulla carta fuori da qualsiasi gioco per un risultato di prestigio. Al centro ci sono i colossi che danno spettacolo, poi ci sono le corsie esterne destinate alle probabili comparse che a volte però recitano un ruolo da attori protagonisti meritevoli anche del premio Oscar per un’interpretazione colossale capace di lasciare i brividi, di lasciare a bocca ...

Moto3 - GP Austria 2018 : tornerà Jorge Martin? Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio provano ad appROFittarne : Il Mondiale Moto3 è pronto a fare tappa a Zeltweg per il Gran Premio d’Austria 2018. Una fetta importante della gara, tuttavia, non si disputerà sui sali-scendi del Red Bull Ring, bensì in Spagna, a casa di Jorge Martin. L’ormai ex leader della classifica iridata, infatti, riuscirà a recuperare a tempo di record dall’infortunio di Brno ed a presentarsi al fine settimana Austriaco? La domanda non è di semplice soluzione, ma è ...

Giro di Polonia 2018 : Michal Kwiatkowski pROFeta in patria - tappa e maglia! : Non poteva non vincere Michal Kwiatkowski su un percorso ideale per le proprie caratteristiche, davanti al pubblico di casa: nella quarta tappa del Giro di Polonia, 179 chilometri da Jaworzno a Szczyrk, il campione nazionale gestisce al meglio la situazione e domina in lungo e in largo sullo strappo conclusivo, andandosi a prendere, oltre al successo parziale, anche la vetta della classifica generale. Tre uomini in fuga nelle prime fasi di ...

Al pROF. Antonio Pugliese assegnato il Pericle d’oro 2018 : Il Pericle d’oro 2018 per la Cultura è stato assegnato al prof. Antonio Pugliese (docente dell’Università di Messina) per essersi

Parmalat lancia un altro allarme pROFitti per il 2018 : Le acquisizioni in America latina costringono la Parmalat a trazione francese a lanciare un nuovo allarme profitti. 'Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima e le forti tensioni in ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Scott Brash pROFeta in patria a Londra! Scatto di Ben Maher in classifica generale : Britannici in festa a Londra, dove è andata in scena la tredicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Scott Brash ha trionfato davanti al pubblico di casa con due straordinari precorsi netti in sella a Hello Mr President, infliggendo distacchi abissali ai suoi avversari grazie ad un barrage concluso in 38”88, un tempo davvero esaltante che gli ha consentito di godersi una strepitosa vittoria. Alle sue spalle, staccato di oltre un ...

GiovencoTeatROFestival 2018 - dal 9 al 12 agosto la settima edizione : ... natura e musica, il programma prevede molte iniziative: dalle esperienze teatrali per bambini, alle passeggiate teatral-musicali nei sentieri del parco nazionale, dal riciclo creativo a spettacoli e ...