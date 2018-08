Rocky V film 14 agosto 2018 | su Rai 3 la storia di Balboa | manager tradito

Rocky IV - RAI 3/ Info streaming del film con Sylvester Stallone (oggi - 6 agosto 2018) : ROCKY IV, film drammatico in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Sylvester Stallone che ha diretto anche la regia, Talia Shire, Burt Young e Brigitte Nielsen. Il dettaglio(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Rocky IV - trama cast e curiosità sul film con Sylvester Stallone : Si sale ancora sul ring con Rocky. Lunedì 6 agosto alle 21.15 infatti Rai3 trasmette Rocky IV, film del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Rocky 4, trailer Rocky 4, trama Un amico di Rocky Balboa muore sul ring sfidando il supercampione sovietico Ivan Drago in tournée americana; il nostro eroe accetta di tornare sul ring e andare a Mosca per combattere contro quest’ultimo. Rocky 4, cast Sylvester ...

Rocky IV film stasera in tv 6 agosto : trama - curiosità - streaming : Rocky IV è il film stasera in tv lunedì 6 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 3 alle 21:15. La pellicola è stata scritta, diretta e interpretata da Sylvester Stallone con Dolph Lundgren e Brigitte Nielsen. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rocky IV film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Rocky IV GENERE: Drammatico ANNO: 1985 REGIA: ...

Rocky III film stasera in tv 31 luglio : trama - curiosità - streaming : Rocky III è il film stasera in tv martedì 31 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da ha come protagonisti . Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rocky III film stasera in tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 1982 REGIA: Sylvester Stallone CAST: Sylvester Stallone, Carl Weathers, Talia ...

Rocky II : trama - cast e curiosità del film con Sylvester Stallone : Per i fan del pugile più famoso della storia della tv, martedì 24 luglio su Rai 3 alle 21.15 c’è Rocky II (sequel della pellicola del 1976, Rocky) film che vede Sylvester Stallone come regista (carriera iniziata con Taverna Paradiso nel 1978 e proseguita con film del calibro di Rocky III). Rocky II trama e cast Rocky Balboa, dopo l’incontro con Apollo Creed nel quale ha perso ai punti, decide di ritirarsi dal pugilato a causa di un ...

Rocky/ Su Rai 3 il film con Sylvester Stallone (oggi - 17 luglio 2018) : Questa sera, martedì 17 luglio, alle 21.15 su Rai 3 va in onda il celebre film "ROCKY" con Sylvester Stallone. Diretto da John G. Avildsen nel 1976.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Rocky - il film capolavoro manifesto di Sylvester Stallone : trama - cast e curiosità : Un film che non ha davvero bisogno di presentazioni quello che viene riproposto da Rai3 per la serata di martedì 17 luglio a cominciare dalle 21.15: sale infatti nuovamente sul ring il leggendario Rocky Balboa, di cui possiamo rivivere l’epopea con il primo capitolo della saga, Rocky, del 1976. Rocky: trailer Rocky: trama Philadelphia, 1975. Rocky Balboa, pugile di basso livello vicino ai trent’anni, campa con gli scarsi proventi ...