Ritorno della naja Travaglio dice sì | L' ho capito solo dopo | a me è servita

Il Ritorno della tempesta perfetta : dieci riflessioni : Sta ritornando la tempesta perfetta, quella della speculazione sui nostri titoli di Stato così come nel 2011? Leggo titoli importanti sui giornali, così come agenzie che, alle 9 di mattina, aprono sullo spread in rialzo di x, oppure che raccontano di capitali che fuggono all'estero in ragione del rischio Paese. Bisogna fare chiarezza e dare qualche dato che renda tutti più consapevoli.Prima riflessione. Lo sappiamo bene: il ...

Leva obbligatoria - Salvini e il Ritorno della leva obbligatoria. Trenta : «Non al passo con i tempi» Sei d'accordo? Vota : Tornare alla leva militare obbligatoria. Sul tema , si può Votare se si è favorevoli o contrari, è tornato l'11 agosto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia. «Vorrei che oltre ai ...

Salvini e il Ritorno della naja. Trenta : «Non al passo con i tempi» : Tornare alla leva militare obbligatoria. Sul tema , si può votare se si è favorevoli o contrari, è tornato l'11 agosto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia. «Vorrei che oltre ai ...

Salvini vuole il Ritorno della leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...

Salvini e il Ritorno della leva obbligatoria. Chi è con o contro di lui : Tornare alla leva militare obbligatoria. Sul tema è tornato l'11 agosto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia. «Vorrei che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri», ha ...

Il Ritorno della 'recidiva' diva indie : Un nome importante per la musica italiana 'alternativa' degli Anni '90 alla 18a edizione di 'Musica in Villa', rassegna estiva ideata, promossa e organizzata dal Progetto Integrato Cultura del Medio ...

Cassano giudica la Serie A : i ‘soldatini’ della Juve - la corsa scudetto ed il suo Ritorno in campo : Antonio Cassano ha parlato della Serie A che sta per iniziare, con un focus particolare sull’arrivo di Cristiano Ronaldo che sta monopolizzando l’attenzione Antonio Cassano spera ancora di poter tornare in campo ad alti livelli. E’ questo quanto emerso dall’intervista che il calciatore barese ha rilasciato alla Gazzetta dello sport, parlando sopratutto della Serie A che sta per iniziare. “Spero di fare in ...

Nuoto - Arianna Castiglioni e Federico Burdisso che firme tra i grandi! Il Ritorno della lombarda ed il colpo gobbo dell’esordiente : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nella mente? Forse no, però le 5 medaglie (1 oro e 4 bronzi) di questo day-3 a Glasgow, nella rassegna continentale natatoria, qualcosa hanno lasciato e non sono certo aspetti banali. Tra gli atleti azzurri saliti sul podio ce n’è una che sembrava un po’ dispersa dopo che, nel 2014 a Berlino, proprio in una campionato europeo, seppe centrare il podio nei 100 rana donne. Stiamo parlando di ...

Alfio Quarteroni - il Ritorno di una stella della matematica per un progetto al Polimi : “Abbiamo i migliori ricercatori” : “No, non mi piace il vittimismo che ci contraddistingue: è evidente che da noi per raggiungere gli obiettivi spesso serve più energia che altrove. Ma impegnarsi per il proprio Paese dà più gusto e fa decuplicare gli sforzi. Il vittimismo è l’anticamera dell’inedia”. Nella sua carriera Alfio Quarteroni ha visitato oltre 100 università. È un matematico di fama mondiale, ha applicato i suoi studi e modelli in vari campi (dai terremoti allo spazio), ...

F1 - Niki Lauda tenuto in coma artificiale : lontano il suo Ritorno al box della Mercedes : Nei prossimi giorni l’ex pilota austriaco potrebbe essere dimesso, ma difficilmente potrà riprendere in breve tempo le sue vecchie mansioni-- La situazione clinica di Niki Lauda resta stabile, i medici professano cauto ottimismo e al momento l’austriaco viene tenuto in coma artificiale dal quale verrà risvegliato nelle prossime ore. Le condizioni dell’ex pilota rimangono gravi ma non preoccupano il personale della Allgemeinen ...

Toyota Supra : il Ritorno della leggenda : Il prototipo della nuova Toyota Supra, l’attesissima nuova versione di una delle sportscar più amate al mondo, ha fatto il suo esordio internazionale al Festival of Speed di Goodwood. La vettura è stata guidata da due personaggi che hanno contribuito in maniera decisiva al suo sviluppo: il Chief Engineer Tetsuya Tada e il Master Driver Herwig Daenens. Dopo l’annuncio del […] L'articolo Toyota Supra: il ritorno ...

Bonucci - A4 andata e Ritorno in 378 giorni : cosa resterà della sua storia nel Milan? : "Il migliore al mondo", legato ai colori rossoneri, non si sentiva da molto tempo. Perché, senza eufemismi, quello era Leonardo Bonucci, "tra", se non "il", migliore centrale in circolazione. ...

Aquila di Bonelli : 5 giovani esemplari per il Ritorno della specie in Sardegna [FOTO] : 1/13 ...

VIDEO Simone Biles - Ritorno stellare in gara : gli esercizi della Campionessa - show sui 4 attrezzi agli US Classic : Simone Biles è stata letteralmente strepitosa al suo grande rientro in gara dopo 2 anni di assenza e ha trionfato agli US Classic con una prestazione stellare. La tre volte Campionessa del Mondo all-around si è imposta con un perentorio 58.700: inizio stellare al corpo libero (6.8 il D Score, 14.750 il punteggio complessivo a causa di due decimi di detrazione), poi Cheng al volteggio (15.400), poi qualche sbavatura alle parallele (13.350, 6.1) e ...