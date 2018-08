Rieti | gli appuntamenti della vigilia di Ferragosto in città e in tutto il Reatino

Gli atleti della Pattinaggio Rieti al campionato Italiano corsa su strada : La cerimonia di apertura che darà il via al campionato , avrà luogo il 18 luglio alle 20.30 con alza bandiera e spettacoli freestyle. Da giovedì 19 luglio quindi, sul circuito del Pattinodromo "Dino ...

Atletica – Campionati Italiani Allievi di Rieti - tutti i risultati degli atleti in gara : La sarda Dalia Kaddari trionfa ai Campionati Italiani Allievi di Rieti con 23.69 (-1.2) e batte Gherardi (23.79), il campano supera il muro nell’asta ed è il quarto di sempre. Musci oltre i 20 metri nel peso (20.02) Tanti risultati di rilievo nella seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi a Rieti . Oltre al 6,38 di Larissa Iapichino nel lungo, spicca il confronto tra Dalia Kaddari e Chiara Gherardi nei 200. È la sarda a confermarsi ...

Atletica - Larissa Iapichino celestiale : la figlia di Fiona May vola a 6.38 m - show della 16enne a Rieti. Salta più di mamma… : Larissa Iapichino si è letteralmente scatenata durante i Campionati Italiani U18 e ha piazzato un super salto in lungo. La figlia di Fiona May è volata a uno sbalorditivo 6.38 metri: si tratta del primato nazionale tra le allieve del primo anno (migliorato il 6.29 di Anastassia Angioi risalente al 2011) e dalla quarta prestazione di una minorenne a livello assoluto. A Rieti la 16enne ha migliorato il suo personale di due centimetri ...