Quella riforma con autogol

Taxi - la decisione dell’Antitrust e Quella riforma che non arriverà mai : Il trasporto pubblico non di linea continua a essere regolato a suon di sentenze e giudizi. C’è poco da fare. D’altronde ogni ambizione di regolamentarlo davvero e aprirlo alla concorrenza è andato malissimo, perfino Renzi il rottamatore si è scontrato più volte con la micidiale lobby dei Taxisti, che è riuscita a ridurre ai minimi termini piattaforme come Uber. E nella sostanza a lasciare tutto com’è. Stavolta arriva per fortuna una decisione ...